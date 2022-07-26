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Линкольн
Карабах
Лига Европы. «Тоттенхэм» и «Аякс» крупно выиграли, ничья «Ромы», «Фенербахче» Моуринью стартовал с победы
27 сентября, 00:36
1
Начало матча «Тоттенхэма» в Лиге Европы отложили из-за «хаоса» на дорогах Лондона
26 сентября, 22:35
1
«Тоттенхэм» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Тоттенхэм» – «Карабах»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября
25 сентября, 12:33
0
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
30 августа, 15:15
1
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги конференций
16 августа, 08:20
0
«Линкольн» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024
15 августа, 17:50
0
«Динамо» Минск – «Линкольн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 августа 2024
8 августа, 20:20
0
Лига конференций. Трехкратный чемпион России помог «Тоболу» пройти в следующий раунд
26 июля 2022, 20:53
2
Лига Европы. «Тоттенхэм» и «Аякс» крупно выиграли, ничья «Ромы», «Фенербахче» Моуринью стартовал с победы
27 сентября, 00:36
1
Начало матча «Тоттенхэма» в Лиге Европы отложили из-за «хаоса» на дорогах Лондона
26 сентября, 22:35
1
«Тоттенхэм» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Тоттенхэм» – «Карабах»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября
25 сентября, 12:33
0
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
30 августа, 15:15
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20.09.2024
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2 : 1
14.09.2024
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Азербайджан. Премьер-лига, 5 тур
Зиря
1 : 3
01.09.2024
Карабах
Лига конференций, 4 раунд
Ларн
3 : 1
29.08.2024
Линкольн
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Ларн
3 : 1
29.08.2024
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Линкольн
2 : 1
22.08.2024
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Линкольн
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15.08.2024
Динамо Мн
Лига Европы, 3 раунд
Динамо Мн
2 : 0
08.08.2024
Линкольн
Лига чемпионов, 2 раунд
Карабах
5 : 0
30.07.2024
Линкольн
Лига Европы, 1 тур
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3 : 0
26.09.2024
Карабах
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Карабах
4 : 0
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Нефтчи
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Карабах
2 : 1
14.09.2024
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Карабах
0 : 2
28.08.2024
Динамо

Линкольн - Карабах: обзор матча 23 июля 2024

Линкольн
23.07.2024, вторник, 19:00
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 2
Ответный матч – 0 : 5
Матч завершен
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Карабах
45+2' Жуниньо
75' Т. Байрамов
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Линкольн - Карабах
Матч завершен
84'
Замена
Алексей Исаев ️️️️➡️️ Жулио Ромао
83'
Замена
Хамиду Кейта ️️️️➡️️ Яссин Бензия
83'
Замена
Патрик Андраде ️️️️➡️️ Марко Янкович
83'
Замена
Матеус Силва ️️️️➡️️ Марко Вешович
75'
ГОЛ! 0:2! Турал Байрамов
Пас отдал Жулио Ромао
Желтая карточка
Грэм Торилья
74'
Замена
Ибрахим Айю ️️️️➡️️ Джулиан Валарино
46'
45' +2
ГОЛ! 0:1! Жуниньо
Пас отдал Бахлул Мустафазаде
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линкольн
1
Наузет Гарсия
ВР
20
Итан Бритто
ЦЗ
21
Нано
ЦЗ
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
23
Joe Oliver
ЦЗ
24
Джек Сержант
ЦЗ
22
Грэм Торилья
ЦП
18
Toni
ЦП
11
Джулиан Валарино
ПП
10
Тиджей Де Барр
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Карабах
97
Фабиан Бантич
ВР
29
Марко Вешович
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
6
Жулио Ромао
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
7
Яссин Бензия
АП
15
Леандру Андраде
АП
18
Жуниньо
ПВ
27
Турал Байрамов
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Линкольн
13
Iván Villanueva
ВР
27
Джейлан Хэнкинс
ВР
33
Djumaney Burnet
ЦЗ
5
Ибрахим Айю
ПЗ
8
Мустафа Яхайя
ОП
19
Kyle Clinton
ЦП
31
Jonathan Sciortino
ЦФ
9
Кике Гомес
ЦФ
Карабах
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
55
Бадави Гусейнов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
2
Матеус Силва
ПЗ
24
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
28
Хамиду Кейта
ЛВ
19
Редон Джиджа
ЛВ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
3-2-3-1
1
Гарсия
6
Лопеш
23
24
Сержант
21
Нано
20
Бритто
22
Торилья
18
11
Валарино
10
Де Барр
3-1-2-3-1
97
Бантич
29
Вешович
81
Медина
13
Мустафазаде
6
Ромао
8
Янкович
10
Зубир
18
Жуниньо
15
Андраде
7
Бензия
27
Байрамов
11
Валарино
5
Айю
5
Айю
11
Валарино
29
Вешович
2
Силва
2
Силва
29
Вешович
6
Ромао
24
Исаев
24
Исаев
6
Ромао
7
Бензия
28
Кейта
28
Кейта
7
Бензия
8
Янкович
66
Андраде
66
Андраде
8
Янкович
Остались в запасе
Линкольн
Карабах
13
Iván Villanueva
ВР
27
Джейлан Хэнкинс
ВР
33
Djumaney Burnet
ЦЗ
8
Мустафа Яхайя
ОП
19
Kyle Clinton
ЦП
31
Jonathan Sciortino
ЦФ
9
Кике Гомес
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
55
Бадави Гусейнов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
19
Редон Джиджа
ЛВ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
13
Iván Villanueva
ВР
27
Джейлан Хэнкинс
ВР
33
Djumaney Burnet
ЦЗ
8
Мустафа Яхайя
ОП
19
Kyle Clinton
ЦП
31
Jonathan Sciortino
ЦФ
9
Кике Гомес
ЦФ
Остались в запасе
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
55
Бадави Гусейнов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
19
Редон Джиджа
ЛВ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Линкольн - Карабах
1
Желтые карточки
1
0
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Вад (Будапешт)
Стадион:
Виктория Стэдиум
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Зальцбург
- : -
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Янг Бойз
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Байер
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Милан
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Боруссия Д
- : -
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Селтик
Лига чемпионов, 2 тур
Зальцбург
- : -
01.10.2024
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Штутгарт
- : -
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Спарта
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- : -
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