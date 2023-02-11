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Раднички
Чукарички
«Крылья Советов» сделали предложение по Винисиусу Мелло, игрок интересен еще двум клубам РПЛ
16 июля, 09:42
4
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
13 марта, 08:21
1
Экс-спартаковец Петкович хочет вернуться в РПЛ
25 февраля, 13:43
0
«Химки» купили серба Мелентиевича. Это 7-й новичок клуба за 3 дня
11 февраля 2023, 13:56
4
«Торпедо» подписало 203-сантиметрового защитника «Чукаричек»
8 сентября 2022, 18:53
0
Экс-спартаковец Петкович хочет вернуться в РПЛ
25 февраля, 13:43
0
«Химки» купили серба Мелентиевича. Это 7-й новичок клуба за 3 дня
11 февраля 2023, 13:56
4
Товарищеский матч. «Химки» победили «Раднички» благодаря голу Мирзова
1 февраля 2022, 18:57
1
«Крылья Советов» сделали предложение по Винисиусу Мелло, игрок интересен еще двум клубам РПЛ
16 июля, 09:42
4
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
13 марта, 08:21
1
«Торпедо» подписало 203-сантиметрового защитника «Чукаричек»
8 сентября 2022, 18:53
0
«Локомотив» объявил о трансфере черногорского форварда Раконьяца
28 апреля 2022, 23:03
4
«Локомотив» купит за 2,5 миллиона черногорского форварда Раконяца
28 апреля 2022, 11:56
2
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Последние матчи
Все
Раднички
Чукарички
Сербия. Суперлига, 10 тур
Войводина
3 : 3
28.09.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 10 тур
Чукарички
1 : 2
28.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 9 тур
Раднички
3 : 2
22.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 9 тур
Чукарички
2 : 1
21.09.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 8 тур
Единство
0 : 2
16.09.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 10 тур
Войводина
3 : 3
28.09.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 9 тур
Раднички
3 : 2
22.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 8 тур
Единство
0 : 2
16.09.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 7 тур
ИМТ Белград
3 : 1
30.08.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 6 тур
Раднички
2 : 1
24.08.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 10 тур
Чукарички
1 : 2
28.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 9 тур
Чукарички
2 : 1
21.09.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 8 тур
Нови Пазар
2 : 2
15.09.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 7 тур
Чукарички
3 : 0
30.08.2024
Текстилак
Сербия. Суперлига, 6 тур
Младост
3 : 1
23.08.2024
Чукарички

Раднички - Чукарички: онлайн-трансляция 23 ноября 2024

Раднички
23.11.2024, суббота, 00:00
Сербия. Суперлига, 16 тур
- : -
Не начался
Чукарички
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Раднички - Чукарички
Всего ударов по воротам
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
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0
Удары из-за пределов штрафной
0
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xG (ожидаемые голы)
0
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Сербия. Суперлига
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Текущие
Будущие
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 11 тур
Раднички 1923
- : -
05.10.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 11 тур
Напредак
- : -
05.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
Партизан
- : -
05.10.2024
Текстилак
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