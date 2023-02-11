«Крылья Советов» сделали предложение по Винисиусу Мелло, игрок интересен еще двум клубам РПЛ
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
Экс-спартаковец Петкович хочет вернуться в РПЛ
«Химки» купили серба Мелентиевича. Это 7-й новичок клуба за 3 дня
«Торпедо» подписало 203-сантиметрового защитника «Чукаричек»
Экс-спартаковец Петкович хочет вернуться в РПЛ
«Химки» купили серба Мелентиевича. Это 7-й новичок клуба за 3 дня
Товарищеский матч. «Химки» победили «Раднички» благодаря голу Мирзова
«Крылья Советов» сделали предложение по Винисиусу Мелло, игрок интересен еще двум клубам РПЛ
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
«Торпедо» подписало 203-сантиметрового защитника «Чукаричек»
«Локомотив» объявил о трансфере черногорского форварда Раконьяца
«Локомотив» купит за 2,5 миллиона черногорского форварда Раконяца