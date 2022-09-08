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Нови Пазар
Чукарички
«Крылья Советов» сделали предложение по Винисиусу Мелло, игрок интересен еще двум клубам РПЛ
16 июля, 09:42
4
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
13 марта, 08:21
1
Российский форвард Иван Игнатьев дебютировал в чемпионате Сербии
10 февраля, 18:46
0
«Торпедо» подписало 203-сантиметрового защитника «Чукаричек»
8 сентября 2022, 18:53
0
«Локомотив» объявил о трансфере черногорского форварда Раконьяца
28 апреля 2022, 23:03
4
Российский форвард Иван Игнатьев дебютировал в чемпионате Сербии
10 февраля, 18:46
0
«Крылья Советов» сделали предложение по Винисиусу Мелло, игрок интересен еще двум клубам РПЛ
16 июля, 09:42
4
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
13 марта, 08:21
1
«Торпедо» подписало 203-сантиметрового защитника «Чукаричек»
8 сентября 2022, 18:53
0
«Локомотив» объявил о трансфере черногорского форварда Раконьяца
28 апреля 2022, 23:03
4
«Локомотив» купит за 2,5 миллиона черногорского форварда Раконяца
28 апреля 2022, 11:56
2
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Нови Пазар
Чукарички
Сербия. Суперлига, 10 тур
Чукарички
1 : 2
28.09.2024
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Сербия. Суперлига, 10 тур
Нови Пазар
2 : 0
28.09.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 9 тур
Чукарички
2 : 1
21.09.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 9 тур
ТСЦ Бачка Топола
5 : 2
21.09.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 8 тур
Нови Пазар
2 : 2
15.09.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 10 тур
Нови Пазар
2 : 0
28.09.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 9 тур
ТСЦ Бачка Топола
5 : 2
21.09.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 8 тур
Нови Пазар
2 : 2
15.09.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 7 тур
Нови Пазар
3 : 1
31.08.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 6 тур
Текстилак
2 : 1
24.08.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 10 тур
Чукарички
1 : 2
28.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 9 тур
Чукарички
2 : 1
21.09.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 8 тур
Нови Пазар
2 : 2
15.09.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 7 тур
Чукарички
3 : 0
30.08.2024
Текстилак
Сербия. Суперлига, 6 тур
Младост
3 : 1
23.08.2024
Чукарички

Нови Пазар - Чукарички: обзор матча 15 сентября 2024

Нови Пазар
15.09.2024, воскресенье, 18:00
Сербия. Суперлига, 8 тур
2 : 2
Матч завершен
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Чукарички
19' У. Джуранович
40' A. Mesarović
16' M. Vinicius
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Нови Пазар - Чукарички
Матч завершен
Желтая карточка
Ognjen Bjeličić
81'
61'
Замена
Урош Кабич ️️️️➡️️ Godswill Vadze
Замена
Jovan Mituljikić ️️️️➡️️ Darko Stojanović
54'
Замена
Сеад Исламович ️️️️➡️️ Владан Видакович
54'
Желтая карточка
Урош Джуранович
42'
Желтая карточка
Aleksandar Mesarović
41'
ГОЛ! 2:1! Aleksandar Mesarović
Пас отдал Адем Льяич
40'
36'
Замена
Viktor Rogan ️️️️➡️️ Hamady Diop
ГОЛ! 1:1! Урош Джуранович
Пас отдал Адем Льяич
19'
16'
ГОЛ! 0:1! Mello Vinicius
Пас отдал Godswill Vadze
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нови Пазар
3
Неманья Милетич
ЛЗ
15
Filip Bačkulja
ЦЗ
33
Ivan Lakićević
ЦЗ
17
Владан Видакович
ОП
9
Aleksandar Mesarović
ЦП
27
Ognjen Bjeličić
ЦП
14
Darko Stojanović
ЦП
22
Адем Льяич
(К) АП
11
Урош Джуранович
ЦФ
13
Adetunji Rasaq Adeshina
ЦФ
12
S. Popovic
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Чукарички
12
Lazar Kaličanin
ВР
3
Hamady Diop
ЦЗ
18
Вукашин Йованович
ЦЗ
24
Никола Станкович
ЦП
10
Đorđe Ivanović
ЦП
8
Nemanja Milojević
ЦП
7
Lazar Tufegdžić
ЦП
79
Mello Vinicius
ЦФ
11
Godswill Vadze
ЦФ
6
Miladin Stevanović
(К) ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Нови Пазар
25
Ajia Yakub
ВР
29
Darko Isailović
ЦЗ
20
Jovan Mituljikić
ЦЗ
4
Ognjen Mršić
ЦЗ
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
8
Сеад Исламович
ЦП
5
Semir Alić
ЦП
2
Dragan Bojat
ЦП
45
Ensar Brahić
ЦФ
16
Ejike Opara
ЦФ
77
Rodney Antwi
ЦФ
Чукарички
1
Nikola Mirkovic
ВР
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
22
Mitar Ergelaš
ЦП
47
Bojica Nikčević
ЦП
70
Урош Кабич
ПВ
9
Slobodan Tedić
ЦФ
90
Uroš Miladinović
ЦФ
21
Маринос Ционис
ЦФ
2
Viktor Rogan
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
91
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
3-1-3-1-3
3
Милетич
33
15
17
Видакович
9
27
14
22
Льяич
12
13
11
Джуранович
2-4-4
12
3
18
Йованович
10
8
7
24
Станкович
14
6
11
79
14
20
20
14
17
Видакович
8
Исламович
8
Исламович
17
Видакович
11
70
Кабич
70
Кабич
11
3
2
2
3
Остались в запасе
Нови Пазар
Чукарички
25
Ajia Yakub
ВР
29
Darko Isailović
ЦЗ
4
Ognjen Mršić
ЦЗ
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
5
Semir Alić
ЦП
2
Dragan Bojat
ЦП
45
Ensar Brahić
ЦФ
16
Ejike Opara
ЦФ
77
Rodney Antwi
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
1
Nikola Mirkovic
ВР
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
22
Mitar Ergelaš
ЦП
47
Bojica Nikčević
ЦП
9
Slobodan Tedić
ЦФ
90
Uroš Miladinović
ЦФ
21
Маринос Ционис
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
91
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Остались в запасе
25
Ajia Yakub
ВР
29
Darko Isailović
ЦЗ
4
Ognjen Mršić
ЦЗ
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
5
Semir Alić
ЦП
2
Dragan Bojat
ЦП
45
Ensar Brahić
ЦФ
16
Ejike Opara
ЦФ
77
Rodney Antwi
ЦФ
Остались в запасе
1
Nikola Mirkovic
ВР
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
22
Mitar Ergelaš
ЦП
47
Bojica Nikčević
ЦП
9
Slobodan Tedić
ЦФ
90
Uroš Miladinović
ЦФ
21
Маринос Ционис
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
91
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Главный тренер
Душан Керкез
Статистика матча Нови Пазар - Чукарички
3
Всего ударов по воротам
15
16
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
58
42
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
6
4
Нарушения
19
11
Офсайды
1
2
Количество передач
466
332
Сейвы
2
7
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
7
6
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- : -
29.09.2024
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Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
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ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
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Сербия. Суперлига, 11 тур
Раднички 1923
- : -
05.10.2024
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Сербия. Суперлига, 11 тур
Напредак
- : -
05.10.2024
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- : -
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