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Спартак
Кержаков подпишет в «Кайрат» игрока своего бывшего клуба
27 июня, 10:42
0
«Акрон» претендует на хавбека «Спартака» из Сербии
26 июня, 15:03
1
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
13 марта, 08:21
1
«Рубин» арендовал вингера сербского «Спартака»
22 февраля, 16:09
0
Стало известно, где живет Александр Кержаков
21 февраля, 20:20
10
Российский форвард Иван Игнатьев дебютировал в чемпионате Сербии
10 февраля, 18:46
0
Кержаков подпишет в «Кайрат» игрока своего бывшего клуба
27 июня, 10:42
0
«Акрон» претендует на хавбека «Спартака» из Сербии
26 июня, 15:03
1
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
13 марта, 08:21
1
«Рубин» арендовал вингера сербского «Спартака»
22 февраля, 16:09
0
Стало известно, где живет Александр Кержаков
21 февраля, 20:20
10
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2 : 0
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2 : 0
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2 : 0
28.09.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 9 тур
ТСЦ Бачка Топола
5 : 2
21.09.2024
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Сербия. Суперлига, 8 тур
Нови Пазар
2 : 2
15.09.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 7 тур
Нови Пазар
3 : 1
31.08.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 6 тур
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2 : 1
24.08.2024
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Сербия. Суперлига, 9 тур
Раднички
3 : 2
22.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 8 тур
Спартак
2 : 0
13.09.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 7 тур
Железничар
2 : 0
31.08.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 6 тур
Спартак
0 : 0
25.08.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 5 тур
Напредак
2 : 0
17.08.2024
Спартак

Нови Пазар - Спартак: обзор матча 21 июля 2024

Нови Пазар
21.07.2024, воскресенье, 18:30
Сербия. Суперлига, 1 тур
2 : 2
Матч завершен
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Спартак
31' А. Льяич
78' А. Льяич
83' V. Ubiparip
90+2' C. Atule
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Нови Пазар - Спартак
Матч завершен
90' +2
ГОЛ! 2:2! Collins Atule
87'
Замена
David Dunđerski ️️️️➡️️ Vojo Ubiparip
87'
Замена
Veljko Jocić ️️️️➡️️ Jovan Lukić
83'
ГОЛ! 2:1! Vojo Ubiparip
ГОЛ! 2:0! Адем Льяич
Пас отдал Сеад Исламович
78'
Замена
Darko Stojanović ️️️️➡️️ Rodney Antwi
76'
66'
Замена
Лука Биелович ️️️️➡️️ Andrej Todoroski
Желтая карточка
Semir Alić
64'
Замена
Сеад Исламович ️️️️➡️️ Aleksandar Mesarović
60'
Желтая карточка
Ognjen Bjeličić
50'
46'
Замена
Miloš Mijić ️️️️➡️️ Марко Мияйлович
39'
Желтая карточка
Andrej Todoroski
ГОЛ! 1:0! Адем Льяич
31'
30'
Желтая карточка
Mihajlo Bogicevic
Желтая карточка
Ivan Lakićević
25'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нови Пазар
3
Неманья Милетич
ЛЗ
33
Ivan Lakićević
ЦЗ
27
Ognjen Bjeličić
ЦП
9
Aleksandar Mesarović
ЦП
5
Semir Alić
ЦП
22
Адем Льяич
(К) АП
13
Adetunji Rasaq Adeshina
ЦФ
71
Filip Pajović
ЦФ
16
Ejike Opara
ЦФ
77
Rodney Antwi
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Спартак
1
Aleksandar Vulić
ВР
5
Dejan Kerkez
(К) ЦЗ
44
Марко Мияйлович
ЦЗ
15
Nemanja Ćalasan
ЦЗ
3
Vladimir Vitorović
ЦЗ
4
Mihajlo Bogicevic
ЦЗ
70
Stefan Tomović
ЦП
11
Andrej Todoroski
ЦП
14
Vojo Ubiparip
ЦФ
21
Ilija Babić
ЦФ
22
Jovan Lukić
ЦФ
Нови Пазар
4
Ognjen Mršić
ЦЗ
14
Darko Stojanović
ЦП
8
Сеад Исламович
ЦП
11
Stefan Dimić
ЦП
2
Dragan Bojat
ЦП
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
23
Irfan Kahrović
ЦФ
7
Viktor Živojinović
ЦФ
Спартак
12
Marin Dulić
ВР
26
Vladimir Prijović
ЦЗ
16
Danijel Kolarić
ЦП
7
Veljko Jocić
ЦП
20
Miloš Mijić
ЦП
10
Лука Биелович
ПВ
19
Collins Atule
ЦФ
18
David Dunđerski
ЦФ
2-3-1-4
3
Милетич
33
27
9
5
22
Льяич
13
77
16
71
3-2-2-3
1
15
3
4
5
44
Мияйлович
70
11
22
21
14
77
14
14
77
9
8
Исламович
8
Исламович
9
22
7
7
22
44
Мияйлович
20
20
44
Мияйлович
11
10
Биелович
10
Биелович
11
14
18
18
14
Остались в запасе
Нови Пазар
Спартак
4
Ognjen Mršić
ЦЗ
11
Stefan Dimić
ЦП
2
Dragan Bojat
ЦП
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
23
Irfan Kahrović
ЦФ
7
Viktor Živojinović
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
12
Marin Dulić
ВР
26
Vladimir Prijović
ЦЗ
16
Danijel Kolarić
ЦП
19
Collins Atule
ЦФ
Остались в запасе
4
Ognjen Mršić
ЦЗ
11
Stefan Dimić
ЦП
2
Dragan Bojat
ЦП
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
23
Irfan Kahrović
ЦФ
7
Viktor Živojinović
ЦФ
Остались в запасе
12
Marin Dulić
ВР
26
Vladimir Prijović
ЦЗ
16
Danijel Kolarić
ЦП
19
Collins Atule
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Статистика матча Нови Пазар - Спартак
3
2
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
45
55
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
1
Нарушения
17
14
Офсайды
0
1
Количество передач
405
485
Сейвы
4
1
Точность передач %
73
77
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
8
7
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Milan Stefanovic, Serbia
Стадион:
Gradski Stadion, Novi Pazar
Сербия. Суперлига
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- : -
29.09.2024
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- : -
29.09.2024
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- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 11 тур
Раднички 1923
- : -
05.10.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 11 тур
Напредак
- : -
05.10.2024
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Сербия. Суперлига, 11 тур
Партизан
- : -
05.10.2024
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