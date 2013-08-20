Сандерленд

Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд
Изидор официально перешел из «Зенита» в стан 6-кратного чемпиона Англии
Семак объяснил трансфер Изидора в клуб из Чемпионшипа
Нападающий «Зенита» прилетел в Англию
Изидор перейдет в стан 6-кратного чемпиона Англии
Изидор официально перешел из «Зенита» в стан 6-кратного чемпиона Англии
Семак объяснил трансфер Изидора в клуб из Чемпионшипа
Нападающий «Зенита» прилетел в Англию
Изидор перейдет в стан 6-кратного чемпиона Англии
Брат Беллингема заинтересовал два клуба АПЛ
Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд
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Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
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