ЦСКА и другие клубы РПЛ ведут переговоры о трансфере хавбека «Халла»
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
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Бывший клуб Слуцкого арендовал полузащитника «Ливерпуля»
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Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты