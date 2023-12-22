Четырем клубам из топ-8 РПЛ предложили полузащитника из Чемпионшипа

Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове

Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей

ЦСКА и другие клубы РПЛ ведут переговоры о трансфере хавбека «Халла»

Слуцкий оценил свою работу в «Халл Сити» и «Витессе»

Слуцкий рассказал, чем Абрамович помог ему в Англии

Четырем клубам из топ-8 РПЛ предложили полузащитника из Чемпионшипа

ЦСКА и другие клубы РПЛ ведут переговоры о трансфере хавбека «Халла»

Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей

Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове

«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения

Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»