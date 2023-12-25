Кубок лиги. «Тоттенхэм» едва не вылетел от «Ковентри» с 14-го места Чемпионшипа

Тен Хаг прокомментировал победу «МЮ» над «Ковентри» по пенальти

Кубок Англии. «Ковентри» отыгрался со счета 0:3, но уступил «МЮ» по пенальти

Стали известны полуфинальные пары Кубка Англии