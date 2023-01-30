Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд
Руни вновь получил работу в Чемпионшипе
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
34-летний Шоукросс закончил карьеру. Последний сезон он провел в «Интер» Майами
Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд
Руни вновь получил работу в Чемпионшипе
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты