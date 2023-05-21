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Новости команд
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Шеффилд Уэнсдэй
Миллуолл
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
26 сентября, 00:36
0
Ушел из жизни вратарь Черногории Шаркич
15 июня, 11:22
1
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
21 мая 2023, 14:28
1
Безумие в английской Лиге 1: команда вышла в финал после поражения 0:4. Один из фанатов порвал билет и пропустил нереальную ответку
19 мая 2023, 18:36
5
Серия А. «Милан» победил «Торино» (1:0), Миранчук провел весь матч
11 февраля 2023, 00:42
2
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
26 сентября, 00:36
0
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
21 мая 2023, 14:28
1
Безумие в английской Лиге 1: команда вышла в финал после поражения 0:4. Один из фанатов порвал билет и пропустил нереальную ответку
19 мая 2023, 18:36
5
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
30 января 2023, 22:44
0
Кубок Англии. 3-я команда АПЛ «Ньюкасл» проиграла клубу 3-го дивизиона (1:2)
8 января 2023, 00:35
1
Ушел из жизни вратарь Черногории Шаркич
15 июня, 11:22
1
Серия А. «Милан» победил «Торино» (1:0), Миранчук провел весь матч
11 февраля 2023, 00:42
2
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
8 сентября 2022, 23:40
5
Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»
15 марта 2022, 16:29
4
Фанаты «Миллуолла» попали бутылкой в голову Олисе из «Кристал Пэлас»
9 января 2022, 13:38
0
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Последние матчи
Все
Шеффилд Уэнсдэй
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Миллуолл
3 : 1
28.09.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 2
28.09.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Лутон Таун
2 : 1
21.09.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
21.09.2024
Миллуолл
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Блэкпул
0 : 1
17.09.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 2
28.09.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Лутон Таун
2 : 1
21.09.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Блэкпул
0 : 1
17.09.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
14.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Миллуолл
3 : 0
31.08.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Миллуолл
3 : 1
28.09.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
21.09.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Миллуолл
0 : 1
14.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Миллуолл
3 : 0
31.08.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Миллуолл
0 : 1
27.08.2024
Лейтон Ориент

Шеффилд Уэнсдэй - Миллуолл: обзор матча 04 января 2025

Шеффилд Уэнсдэй
04.01.2025, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
- : -
Не начался
Миллуолл
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Миллуолл
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Англия. Чемпионшип
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Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
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