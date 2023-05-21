Шеффилд Уэнсдэй

Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
Ушел из жизни вратарь Черногории Шаркич
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
Безумие в английской Лиге 1: команда вышла в финал после поражения 0:4. Один из фанатов порвал билет и пропустил нереальную ответку
Серия А. «Милан» победил «Торино» (1:0), Миранчук провел весь матч
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
Безумие в английской Лиге 1: команда вышла в финал после поражения 0:4. Один из фанатов порвал билет и пропустил нереальную ответку
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
Кубок Англии. 3-я команда АПЛ «Ньюкасл» проиграла клубу 3-го дивизиона (1:2)
Ушел из жизни вратарь Черногории Шаркич
Серия А. «Милан» победил «Торино» (1:0), Миранчук провел весь матч
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»
Фанаты «Миллуолла» попали бутылкой в голову Олисе из «Кристал Пэлас»