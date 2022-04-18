Куинз Парк Рейнджерс

Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
«Манчестер Сити» – «Уотфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024
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Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
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Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
«Манчестер Сити» – «Уотфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024
Холанд пропустит матч «Сити» из-за похорон
«Жирона» оформила самый дорогой трансфер в своей истории
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