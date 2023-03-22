Плимут Аргайл

Хайкин вернется в «Буде-Глимт»: у него 0 матчей за «Бристоль» за 2 месяца

Хайкин объяснил, почему ушел из «Бристоля» и вернулся в «Буде-Глимт» спустя два месяца

Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча

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Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты

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Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча

Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд

Хайкин объяснил, почему ушел из «Бристоля» и вернулся в «Буде-Глимт» спустя два месяца

Хайкин вернется в «Буде-Глимт»: у него 0 матчей за «Бристоль» за 2 месяца

Кубок Англии. «Ман Сити» разгромил «Бристоль» (3:0) благодаря дублю Фодена

Кафанов похвалил Хайкина за выбор «Бристоль Сити» из Чемпионшипа