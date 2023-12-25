«Брайтон» совершил рекордный трансфер в своей истории за 40 млн фунтов
Red Bull стал совладельцем английского клуба
Определился победитель плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
Мудрик объяснил свое празднование гола в матче с «Лидсом»
«Брайтон» совершил рекордный трансфер в своей истории за 40 млн фунтов
Red Bull стал совладельцем английского клуба
Определился победитель плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
Мудрик объяснил свое празднование гола в матче с «Лидсом»
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
«Челси» – «Блэкберн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2023
«Тоттенхэм» сообщил о переходе 18-летнего защитника из «Блэкберна»