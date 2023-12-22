Четырем клубам из топ-8 РПЛ предложили полузащитника из Чемпионшипа

«Челси» – «Мидлсбро»: прогноз на матч Кубка английской лиги, 23 января

Кубок лиги. «Челси» разгромил «Мидлсбро» Кэррика (6:1) и вышел в финал

ЦСКА и другие клубы РПЛ ведут переговоры о трансфере хавбека «Халла»

ЦСКА и другие клубы РПЛ ведут переговоры о трансфере хавбека «Халла»

Четырем клубам из топ-8 РПЛ предложили полузащитника из Чемпионшипа

Бывший клуб Слуцкого арендовал полузащитника «Ливерпуля»

Слуцкий рассказал, чем Абрамович помог ему в Англии