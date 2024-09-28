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Мидлсбро
Бернли
«Бернли» заплатил 9 миллионов за полузащитника «МЮ»
28 августа, 14:17
0
«Тоттенхэм» выкупил воспитанника «ПСЖ» за 29 миллионов
16 августа, 15:15
0
«МЮ» готов продать Эриксена и рассматривает несколько вариантов с покупкой хавбека
15 августа, 13:29
1
19-летний сын Роналдиньо подписал контракт с английским клубом
15 августа, 07:27
3
«Манчестер Сити» заработает на трансфере вратаря сборной Англии в «Ньюкасл»
10 июня, 10:29
0
Кубок лиги. «Челси» разгромил «Мидлсбро» Кэррика (6:1) и вышел в финал
24 января, 00:52
0
«Челси» – «Мидлсбро»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2024
23 января, 11:40
0
«Челси» – «Мидлсбро»: прогноз на матч Кубка английской лиги, 23 января
23 января, 11:19
0
Кубок лиги. «Челси» в первом полуфинале проиграл «Мидлсбро» (0:1)
10 января, 00:56
0
«Мидлсбро» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 января 2024
9 января, 11:50
0
«Бернли» заплатил 9 миллионов за полузащитника «МЮ»
28 августа, 14:17
0
«Тоттенхэм» выкупил воспитанника «ПСЖ» за 29 миллионов
16 августа, 15:15
0
«МЮ» готов продать Эриксена и рассматривает несколько вариантов с покупкой хавбека
15 августа, 13:29
1
19-летний сын Роналдиньо подписал контракт с английским клубом
15 августа, 07:27
3
«Манчестер Сити» заработает на трансфере вратаря сборной Англии в «Ньюкасл»
10 июня, 10:29
0
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Последние матчи
Все
Мидлсбро
Бернли
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Мидлсбро
2 : 0
28.09.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Оксфорд
0 : 0
28.09.2024
Бернли
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бернли
2 : 1
21.09.2024
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Сандерленд
1 : 0
21.09.2024
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Мидлсбро
1 : 1
14.09.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Мидлсбро
2 : 0
28.09.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Сандерленд
1 : 0
21.09.2024
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Мидлсбро
1 : 1
14.09.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Кардифф
0 : 2
31.08.2024
Мидлсбро
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Мидлсбро
0 : 5
27.08.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Оксфорд
0 : 0
28.09.2024
Бернли
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бернли
2 : 1
21.09.2024
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Лидс
0 : 1
14.09.2024
Бернли
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Бернли
1 : 1
31.08.2024
Блэкберн
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Вулверхэмптон
2 : 0
28.08.2024
Бернли

Мидлсбро - Бернли: обзор матча 29 декабря 2024

Мидлсбро
29.12.2024, воскресенье, 23:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
- : -
Не начался
Бернли
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Мидлсбро - Бернли
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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Владение мячом %
0
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Англия. Чемпионшип
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Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
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