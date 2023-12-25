ЦСКА и другие клубы РПЛ ведут переговоры о трансфере хавбека «Халла»

Четырем клубам из топ-8 РПЛ предложили полузащитника из Чемпионшипа

Бывший клуб Слуцкого арендовал полузащитника «Ливерпуля»

Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА