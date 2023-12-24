Кубок лиги. «Тоттенхэм» едва не вылетел от «Ковентри» с 14-го места Чемпионшипа
Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд
Руни вновь получил работу в Чемпионшипе
Тен Хаг прокомментировал победу «МЮ» над «Ковентри» по пенальти
Кубок Англии. «Ковентри» отыгрался со счета 0:3, но уступил «МЮ» по пенальти
Кубок лиги. «Тоттенхэм» едва не вылетел от «Ковентри» с 14-го места Чемпионшипа
Тен Хаг прокомментировал победу «МЮ» над «Ковентри» по пенальти
Кубок Англии. «Ковентри» отыгрался со счета 0:3, но уступил «МЮ» по пенальти
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Беллингем в отпуске посетил матч Чемпионшипа
Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд
Руни вновь получил работу в Чемпионшипе
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Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты