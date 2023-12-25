ЦСКА и другие клубы РПЛ ведут переговоры о трансфере хавбека «Халла»
Четырем клубам из топ-8 РПЛ предложили полузащитника из Чемпионшипа
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Четырем клубам из топ-8 РПЛ предложили полузащитника из Чемпионшипа
Бывший клуб Слуцкого арендовал полузащитника «Ливерпуля»
Слуцкий рассказал, чем Абрамович помог ему в Англии
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