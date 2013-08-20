Изидор официально перешел из «Зенита» в стан 6-кратного чемпиона Англии
Семак объяснил трансфер Изидора в клуб из Чемпионшипа
Нападающий «Зенита» прилетел в Англию
Изидор перейдет в стан 6-кратного чемпиона Англии
«Ньюкасл» подписал форварда молодежной сборной Дании
«Ньюкасл» подписал форварда молодежной сборной Дании
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
«Шеффилд Юнайтед» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
«Эвертон» – «Шеффилд Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024
Определился первый вылетевший из АПЛ клуб
Изидор официально перешел из «Зенита» в стан 6-кратного чемпиона Англии
Семак объяснил трансфер Изидора в клуб из Чемпионшипа
Нападающий «Зенита» прилетел в Англию
Изидор перейдет в стан 6-кратного чемпиона Англии
Брат Беллингема заинтересовал два клуба АПЛ