«Брайтон» совершил рекордный трансфер в своей истории за 40 млн фунтов

Red Bull стал совладельцем английского клуба

Определился победитель плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ

Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ