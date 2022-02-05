Плимут Аргайл

«Жирона» оформила самый дорогой трансфер в своей истории

Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд

Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала

Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд

Руни вновь получил работу в Чемпионшипе

Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча

Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти