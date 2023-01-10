Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
«Манчестер Сити» – «Уотфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024
Холанд пропустит матч «Сити» из-за похорон
«Жирона» оформила самый дорогой трансфер в своей истории
17-летний сын Шевченко получил гражданство Украины
Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
«Манчестер Сити» – «Уотфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024
Холанд пропустит матч «Сити» из-за похорон
«Жирона» оформила самый дорогой трансфер в своей истории
17-летний сын Шевченко получил гражданство Украины
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала
Клуб Лиги 1 «Оксфорд» забил в английском сезоне 62 гола. Больше только у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»
Кубок лиги. «Манчестер Сити» прошел в полуфинал, обыграв в гостях «Оксфорд» благодаря дублю Стерлинга
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги