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Лидс
Куинз Парк Рейнджерс
«Брайтон» совершил рекордный трансфер в своей истории за 40 млн фунтов
20 августа, 08:29
0
Red Bull стал совладельцем английского клуба
30 мая, 13:28
1
Определился победитель плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ
26 мая, 19:04
4
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
17 мая, 09:25
0
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
7 апреля, 15:15
1
«Брайтон» совершил рекордный трансфер в своей истории за 40 млн фунтов
20 августа, 08:29
0
Red Bull стал совладельцем английского клуба
30 мая, 13:28
1
Определился победитель плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ
26 мая, 19:04
4
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
17 мая, 09:25
0
Мудрик объяснил свое празднование гола в матче с «Лидсом»
1 марта, 11:12
2
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
7 апреля, 15:15
1
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
24 февраля, 12:31
1
«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения
18 апреля 2022, 19:35
2
Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»
15 марта 2022, 16:29
4
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
9 января 2021, 23:01
0
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Последние матчи
Все
Лидс
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Лидс
3 : 0
28.09.2024
Ковентри
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Блэкберн
2 : 0
28.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Кардифф
0 : 2
21.09.2024
Лидс
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
21.09.2024
Миллуолл
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
17.09.2024
Кристал Пэлас
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Лидс
3 : 0
28.09.2024
Ковентри
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Кардифф
0 : 2
21.09.2024
Лидс
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Лидс
0 : 1
14.09.2024
Бернли
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Лидс
2 : 0
31.08.2024
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 2
23.08.2024
Лидс
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Блэкберн
2 : 0
28.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
21.09.2024
Миллуолл
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
17.09.2024
Кристал Пэлас
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
14.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Лутон Таун
1 : 2
30.08.2024
Куинз Парк Рейнджерс

Лидс - Куинз Парк Рейнджерс: онлайн-трансляция 09 ноября 2024

Лидс
09.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
- : -
Не начался
Куинз Парк Рейнджерс
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Лидс - Куинз Парк Рейнджерс
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Англия. Чемпионшип
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Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
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