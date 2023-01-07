Плимут Аргайл

Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд
Руни вновь получил работу в Чемпионшипе
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Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд
Руни вновь получил работу в Чемпионшипе
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
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Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
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