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Плимут Аргайл
Портсмут
Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд
7 сентября, 18:13
1
Руни вновь получил работу в Чемпионшипе
25 мая, 15:39
1
Фанаты «Портсмута» отпраздновали выход в Чемпионшип рассеиванием человеческого праха на стадионе
27 апреля, 20:44
2
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
14 января, 14:55
1
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
7 января 2023, 17:44
0
Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд
7 сентября, 18:13
1
Руни вновь получил работу в Чемпионшипе
25 мая, 15:39
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
14 января, 14:55
1
Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти
5 февраля 2022, 18:03
3
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
23 января 2021, 22:31
1
Фанаты «Портсмута» отпраздновали выход в Чемпионшип рассеиванием человеческого праха на стадионе
27 апреля, 20:44
2
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
7 января 2023, 17:44
0
Вагнер: «Гинер не продал меня «Эвертону» и «Портсмуту»
8 мая 2022, 14:26
1
Умер экс-игрок сборной Сенегала Диоп. Он забил победный гол Франции на ЧМ-2002
29 ноября 2020, 22:25
5
Канчельскис – лучший российский легионер АПЛ в истории по версии beIN Sports
15 апреля 2020, 12:56
9
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Последние матчи
Все
Плимут Аргайл
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Портсмут
0 : 0
28.09.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Плимут Аргайл
3 : 1
27.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вест Бромвич
1 : 0
21.09.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бернли
2 : 1
21.09.2024
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Портсмут
0 : 3
15.09.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Плимут Аргайл
3 : 1
27.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вест Бромвич
1 : 0
21.09.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Плимут Аргайл
3 : 2
14.09.2024
Сандерленд
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Плимут Аргайл
0 : 1
31.08.2024
Сток Сити
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Уотфорд
2 : 0
27.08.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Портсмут
0 : 0
28.09.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бернли
2 : 1
21.09.2024
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Портсмут
0 : 3
15.09.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Портсмут
1 : 3
31.08.2024
Сандерленд
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Мидлсбро
2 : 2
24.08.2024
Портсмут

Плимут Аргайл - Портсмут: онлайн-трансляция 05 ноября 2024

Плимут Аргайл
05.11.2024, вторник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
- : -
Не начался
Портсмут
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Плимут Аргайл - Портсмут
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Англия. Чемпионшип
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Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
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