Куинз Парк Рейнджерс

Изидор официально перешел из «Зенита» в стан 6-кратного чемпиона Англии
Семак объяснил трансфер Изидора в клуб из Чемпионшипа
Нападающий «Зенита» прилетел в Англию
Изидор перейдет в стан 6-кратного чемпиона Англии
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Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
Изидор официально перешел из «Зенита» в стан 6-кратного чемпиона Англии
Семак объяснил трансфер Изидора в клуб из Чемпионшипа
Нападающий «Зенита» прилетел в Англию
Изидор перейдет в стан 6-кратного чемпиона Англии
Брат Беллингема заинтересовал два клуба АПЛ