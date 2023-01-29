Фанат «Саутгемптона» застрял в туалете по пути на матч с «Суонси»
Экс-игрок «Суонси» Амат стал принцем индонезийского острова
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала
Два британских клуба отказались преклонять колено в знак борьбы с расизмом
«Вест Хэм» объявил о третьем летнем трансфере
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала
Клуб Лиги 1 «Оксфорд» забил в английском сезоне 62 гола. Больше только у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»
Кубок лиги. «Манчестер Сити» прошел в полуфинал, обыграв в гостях «Оксфорд» благодаря дублю Стерлинга
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
Фанат «Саутгемптона» застрял в туалете по пути на матч с «Суонси»
Экс-игрок «Суонси» Амат стал принцем индонезийского острова
Два британских клуба отказались преклонять колено в знак борьбы с расизмом
«Вест Хэм» объявил о третьем летнем трансфере
Бэйл рассматривает варианты с переходом в «Кардифф» или «Суонси» (Sky Sports)