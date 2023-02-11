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«Бернли» заплатил 9 миллионов за полузащитника «МЮ»
«Тоттенхэм» выкупил воспитанника «ПСЖ» за 29 миллионов
«МЮ» готов продать Эриксена и рассматривает несколько вариантов с покупкой хавбека
19-летний сын Роналдиньо подписал контракт с английским клубом
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