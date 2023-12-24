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Кубок лиги. «Челси» разгромил «Мидлсбро» Кэррика (6:1) и вышел в финал
Кубок лиги. «Челси» разгромил «Мидлсбро» Кэррика (6:1) и вышел в финал
«Челси» – «Мидлсбро»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2024
«Челси» – «Мидлсбро»: прогноз на матч Кубка английской лиги, 23 января
Кубок лиги. «Челси» в первом полуфинале проиграл «Мидлсбро» (0:1)
«Мидлсбро» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 января 2024
Кубок лиги. «Тоттенхэм» едва не вылетел от «Ковентри» с 14-го места Чемпионшипа
Тен Хаг прокомментировал победу «МЮ» над «Ковентри» по пенальти
Кубок Англии. «Ковентри» отыгрался со счета 0:3, но уступил «МЮ» по пенальти
Стали известны полуфинальные пары Кубка Англии
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