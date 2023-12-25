Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Уотфорд
Блэкберн
Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
24 сентября, 23:43
0
«Манчестер Сити» – «Уотфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024
24 сентября, 20:35
0
Холанд пропустит матч «Сити» из-за похорон
24 сентября, 11:23
0
«Жирона» оформила самый дорогой трансфер в своей истории
24 августа, 00:41
3
17-летний сын Шевченко получил гражданство Украины
5 марта, 00:12
7
Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
24 сентября, 23:43
0
«Манчестер Сити» – «Уотфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024
24 сентября, 20:35
0
Холанд пропустит матч «Сити» из-за похорон
24 сентября, 11:23
0
«Жирона» оформила самый дорогой трансфер в своей истории
24 августа, 00:41
3
17-летний сын Шевченко получил гражданство Украины
5 марта, 00:12
7
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
25 декабря 2023, 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
17 декабря 2023, 09:42
0
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2 ноября 2023, 00:50
0
«Челси» – «Блэкберн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2023
1 ноября 2023, 19:40
0
«Тоттенхэм» сообщил о переходе 18-летнего защитника из «Блэкберна»
5 августа 2023, 13:36
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Уотфорд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Уотфорд
2 : 1
28.09.2024
Сандерленд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Блэкберн
2 : 0
28.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Манчестер Сити
2 : 1
24.09.2024
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Престон
0 : 0
22.09.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Норвич Сити
4 : 1
21.09.2024
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Уотфорд
2 : 1
28.09.2024
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Манчестер Сити
2 : 1
24.09.2024
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Норвич Сити
4 : 1
21.09.2024
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Уотфорд
1 : 1
14.09.2024
Ковентри
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
01.09.2024
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Блэкберн
2 : 0
28.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Престон
0 : 0
22.09.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Блэкберн
3 : 0
14.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Бернли
1 : 1
31.08.2024
Блэкберн
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Блэкберн
1 : 2
27.08.2024
Блэкпул

Уотфорд - Блэкберн: онлайн-трансляция 26 октября 2024

Уотфорд
26.10.2024, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 12 тур
- : -
Не начался
Блэкберн
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Уотфорд - Блэкберн
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Англия. Чемпионшип
Все
Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+