Плимут Аргайл

Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд
Руни вновь получил работу в Чемпионшипе
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
Кубок Англии. «Челси» разгромил дома «Престон» (4:0)
Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд
Руни вновь получил работу в Чемпионшипе
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
Кубок Англии. «Челси» разгромил дома «Престон» (4:0)
Агент: «ЦСКА не хватило денег на Осмайича»
Данжума забил в дебютном матче за «Тоттенхэм»
Кейн отреагировал на проход «Тоттенхэма» в следующий раунд Кубка Англии