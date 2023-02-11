Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд
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Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
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Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»
Фанаты «Миллуолла» попали бутылкой в голову Олисе из «Кристал Пэлас»
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Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты