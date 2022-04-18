Куинз Парк Рейнджерс

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Кубок Англии. «Ковентри» отыгрался со счета 0:3, но уступил «МЮ» по пенальти
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Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения
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Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
Кубок лиги. «Тоттенхэм» едва не вылетел от «Ковентри» с 14-го места Чемпионшипа
Тен Хаг прокомментировал победу «МЮ» над «Ковентри» по пенальти
Кубок Англии. «Ковентри» отыгрался со счета 0:3, но уступил «МЮ» по пенальти
Стали известны полуфинальные пары Кубка Англии
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