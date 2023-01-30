«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
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Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
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Клуб Лиги 1 «Оксфорд» забил в английском сезоне 62 гола. Больше только у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»
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«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»