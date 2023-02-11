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За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
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Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»
Фанаты «Миллуолла» попали бутылкой в голову Олисе из «Кристал Пэлас»
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Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»