Драка в матче «Вест Бромвич» – «Мальорка»
Определился второй финалист плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ
Бывший хавбек «Рубина» перешел в английский клуб
Матч Кубка Англии прервали из-за драки фанатов на поле
Кубок лиги. «Челси» разгромил «Мидлсбро» Кэррика (6:1) и вышел в финал
Драка в матче «Вест Бромвич» – «Мальорка»
Определился второй финалист плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ
Бывший хавбек «Рубина» перешел в английский клуб
Матч Кубка Англии прервали из-за драки фанатов на поле
Игрок «Уотфорда» забил гол с центра поля в Чемпионшипе
Кубок лиги. «Челси» разгромил «Мидлсбро» Кэррика (6:1) и вышел в финал
«Челси» – «Мидлсбро»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2024
«Челси» – «Мидлсбро»: прогноз на матч Кубка английской лиги, 23 января
Кубок лиги. «Челси» в первом полуфинале проиграл «Мидлсбро» (0:1)
«Мидлсбро» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 января 2024