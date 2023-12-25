Кубок лиги. «Тоттенхэм» едва не вылетел от «Ковентри» с 14-го места Чемпионшипа
Тен Хаг прокомментировал победу «МЮ» над «Ковентри» по пенальти
Кубок Англии. «Ковентри» отыгрался со счета 0:3, но уступил «МЮ» по пенальти
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Кубок лиги. «Тоттенхэм» едва не вылетел от «Ковентри» с 14-го места Чемпионшипа
Тен Хаг прокомментировал победу «МЮ» над «Ковентри» по пенальти
Кубок Англии. «Ковентри» отыгрался со счета 0:3, но уступил «МЮ» по пенальти
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Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
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