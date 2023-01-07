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Портсмут
Шеффилд Юнайтед
«Ньюкасл» подписал форварда молодежной сборной Дании
8 августа, 12:30
0
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
20 мая, 09:57
0
«Шеффилд Юнайтед» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая, 11:56
0
«Эвертон» – «Шеффилд Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024
11 мая, 14:51
0
Фанаты «Портсмута» отпраздновали выход в Чемпионшип рассеиванием человеческого праха на стадионе
27 апреля, 20:44
2
Фанаты «Портсмута» отпраздновали выход в Чемпионшип рассеиванием человеческого праха на стадионе
27 апреля, 20:44
2
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
7 января 2023, 17:44
0
Вагнер: «Гинер не продал меня «Эвертону» и «Портсмуту»
8 мая 2022, 14:26
1
Умер экс-игрок сборной Сенегала Диоп. Он забил победный гол Франции на ЧМ-2002
29 ноября 2020, 22:25
5
Канчельскис – лучший российский легионер АПЛ в истории по версии beIN Sports
15 апреля 2020, 12:56
9
«Ньюкасл» подписал форварда молодежной сборной Дании
8 августа, 12:30
0
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
20 мая, 09:57
0
«Шеффилд Юнайтед» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая, 11:56
0
«Эвертон» – «Шеффилд Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024
11 мая, 14:51
0
Определился первый вылетевший из АПЛ клуб
27 апреля, 19:29
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Последние матчи
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Портсмут
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Портсмут
0 : 0
28.09.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бернли
2 : 1
21.09.2024
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
21.09.2024
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Портсмут
0 : 3
15.09.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Халл Сити
0 : 2
13.09.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Портсмут
0 : 0
28.09.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бернли
2 : 1
21.09.2024
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Портсмут
0 : 3
15.09.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Портсмут
1 : 3
31.08.2024
Сандерленд
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Мидлсбро
2 : 2
24.08.2024
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Портсмут
0 : 0
28.09.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
21.09.2024
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Халл Сити
0 : 2
13.09.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
01.09.2024
Уотфорд
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Барнсли
1 : 0
27.08.2024
Шеффилд Юнайтед

Портсмут - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 28 сентября 2024

Портсмут
28.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 7 тур
0 : 0
Матч завершен
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Шеффилд Юнайтед
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Портсмут - Шеффилд Юнайтед
Матч завершен
90' +6
Желтая карточка
Винисиус Соуза
Желтая карточка
H. Blair
86'
Замена
H. Blair ️️️️➡️️ Пэдди Лэйн
83'
78'
Замена
Тайриз Кэмбелл ️️️️➡️️ Киффер Мур
69'
Замена
Феми Серики ️️️️➡️️ Элфи Гилхрист
63'
Замена
Андре Брукс ️️️️➡️️ Джесуран Рак-Сакьи
63'
Замена
Райан Брюстер ️️️️➡️️ Каллум О'Харе
Замена
Christian Saydee ️️️️➡️️ Сэм Силвера
61'
41'
Желтая карточка
Анель Ахмедходжич
Желтая карточка
Том Макинтайр
2'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портсмут
1
Уилл Норрис
ВР
19
Jacob Farrell
ЦЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
8
Фредди Поттс
ОП
7
Марлон Пак
(К) ЦП
6
Conor Shaughnessy
ЦП
32
Пэдди Лэйн
ЦП
20
Сэм Силвера
ЛВ
23
Джош Мерфи
ЦФ
5
Regan Poole
ЦФ
11
Марк О'Махони
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
1
Майкл Купер
ВР
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
6
Гарри Суттар
ЦЗ
2
Элфи Гилхрист
ЦЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
8
Густаво Хамер
ОП
21
Винисиус Соуза
(К) ОП
42
Сиди Пек
ЦП
10
Каллум О'Харе
АП
11
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
9
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Портсмут
13
Nicolas Schmid
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
16
Том Макинтайр
ЦЗ
2
Джордан Уильямс
ПЗ
25
Абдулайе Камара
ОП
21
Андре Доззел
ЦП
15
Christian Saydee
ЦФ
4
Ryley Towler
ЦФ
18
Elias Sørensen
ЦФ
29
H. Blair
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
33
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
38
Феми Серики
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
35
Андре Брукс
ЛВ
34
Луи Марш
ЦФ
7
Райан Брюстер
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
2-1-3-1-3
1
Норрис
19
22
Суонсон
8
Поттс
7
Пак
6
32
Лэйн
20
Силвера
11
О'Махони
5
23
Мерфи
3-2-2-2-1
1
Купер
15
Ахмедходжич
6
Суттар
2
Гилхрист
8
Хамер
21
Соуза
42
Пек
14
Берроуз
10
О'Харе
11
Рак-Сакьи
9
Мур
20
Силвера
15
15
20
Силвера
32
Лэйн
29
29
32
Лэйн
2
Гилхрист
38
Серики
38
Серики
2
Гилхрист
11
Рак-Сакьи
35
Брукс
35
Брукс
11
Рак-Сакьи
10
О'Харе
7
Брюстер
7
Брюстер
10
О'Харе
9
Мур
23
Кэмбелл
23
Кэмбелл
9
Мур
Остались в запасе
Портсмут
Шеффилд Юнайтед
13
Nicolas Schmid
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
16
Том Макинтайр
ЦЗ
2
Джордан Уильямс
ПЗ
25
Абдулайе Камара
ОП
21
Андре Доззел
ЦП
4
Ryley Towler
ЦФ
18
Elias Sørensen
ЦФ
17
Адам Дэвис
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
33
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
34
Луи Марш
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
13
Nicolas Schmid
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
16
Том Макинтайр
ЦЗ
2
Джордан Уильямс
ПЗ
25
Абдулайе Камара
ОП
21
Андре Доззел
ЦП
4
Ryley Towler
ЦФ
18
Elias Sørensen
ЦФ
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
33
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
34
Луи Марш
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Портсмут - Шеффилд Юнайтед
2
2
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
46
54
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
14
9
Нарушения
13
19
Офсайды
1
2
Количество передач
307
373
Сейвы
4
2
Точность передач %
71
78
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.56
0.53
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Matt Donohue, England
Стадион:
Fratton Park, Portsmouth
Англия. Чемпионшип
Все
Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
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