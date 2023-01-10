Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Оксфорд
Бернли
«Бернли» заплатил 9 миллионов за полузащитника «МЮ»
28 августа, 14:17
0
«Тоттенхэм» выкупил воспитанника «ПСЖ» за 29 миллионов
16 августа, 15:15
0
«МЮ» готов продать Эриксена и рассматривает несколько вариантов с покупкой хавбека
15 августа, 13:29
1
19-летний сын Роналдиньо подписал контракт с английским клубом
15 августа, 07:27
3
«Манчестер Сити» заработает на трансфере вратаря сборной Англии в «Ньюкасл»
10 июня, 10:29
0
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала
10 января 2023, 00:53
0
Клуб Лиги 1 «Оксфорд» забил в английском сезоне 62 гола. Больше только у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»
4 января 2020, 22:15
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити» прошел в полуфинал, обыграв в гостях «Оксфорд» благодаря дублю Стерлинга
19 декабря 2019, 00:37
0
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
30 октября 2019, 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
26 сентября 2019, 00:37
6
«Бернли» заплатил 9 миллионов за полузащитника «МЮ»
28 августа, 14:17
0
«Тоттенхэм» выкупил воспитанника «ПСЖ» за 29 миллионов
16 августа, 15:15
0
«МЮ» готов продать Эриксена и рассматривает несколько вариантов с покупкой хавбека
15 августа, 13:29
1
19-летний сын Роналдиньо подписал контракт с английским клубом
15 августа, 07:27
3
«Манчестер Сити» заработает на трансфере вратаря сборной Англии в «Ньюкасл»
10 июня, 10:29
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Оксфорд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Оксфорд
0 : 0
28.09.2024
Бернли
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бристоль Сити
2 : 1
21.09.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бернли
2 : 1
21.09.2024
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Оксфорд
1 : 0
14.09.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Лидс
0 : 1
14.09.2024
Бернли
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Оксфорд
0 : 0
28.09.2024
Бернли
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бристоль Сити
2 : 1
21.09.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Оксфорд
1 : 0
14.09.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Оксфорд
3 : 1
31.08.2024
Престон
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Ковентри
1 : 0
27.08.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Оксфорд
0 : 0
28.09.2024
Бернли
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бернли
2 : 1
21.09.2024
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Лидс
0 : 1
14.09.2024
Бернли
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Бернли
1 : 1
31.08.2024
Блэкберн
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Вулверхэмптон
2 : 0
28.08.2024
Бернли

Оксфорд - Бернли: обзор матча 28 сентября 2024

Оксфорд
28.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 7 тур
0 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Бернли
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Оксфорд - Бернли
Матч завершен
Замена
Дейн Скарлетт ️️️️➡️️ Марк Харрис
83'
79'
Замена
Andreas Hountondji ️️️️➡️️ Лайл Фостер
79'
Замена
Джей Родригес ️️️️➡️️ Аннибал Меджбри
Замена
Оуэн Дейл ️️️️➡️️ Сирики Дембеле
74'
Замена
Кайл Эдвардс ️️️️➡️️ Рубен Родригеш
73'
Желтая карточка
Тайлер Гудрем
71'
70'
Желтая карточка
Джош Браунхилл
69'
Замена
Джейдон Энтони ️️️️➡️️ Йереми Сармиенто
53'
Желтая карточка
Лукас Пирес
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оксфорд
1
Джейми Камминг
ВР
16
Бен Нельсон
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
5
Elliott Moore
(К) ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
19
Тайлер Гудрем
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
4
Уилл Волкс
ЦП
15
Idris El Mizouni
ЦП
23
Сирики Дембеле
ЛВ
20
Рубен Родригеш
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Бернли
1
Джеймс Траффорд
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
12
Башир Хамфрис
ЦЗ
6
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
5
Максим Эстеве
ЦП
8
Джош Браунхилл
(К) ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
7
Йереми Сармиенто
АП
30
Лука Колеошо
ЛВ
17
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Оксфорд
21
Мэтт Ингрэм
ВР
22
Грег Ли
ЛЗ
2
Сэм Лонг
ПЗ
29
Кайл Эдвардс
ЛП
6
Josh McEachran
ЦП
14
Лоуи Сибли
АП
17
Оуэн Дейл
ПВ
11
Малколм Эбиовей
ПВ
44
Дейн Скарлетт
ЦФ
Бернли
32
Вацлав Гладкий
ВР
39
Оуэн Доджсон
ЛЗ
16
Джон Иган
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
42
Хан-Ноа Массенго
ЦП
9
Джей Родригес
ЦФ
37
Andreas Hountondji
ЦФ
11
Джейдон Энтони
ЦФ
48
Enock Agyei
ЦФ
4-4-1-1
1
Камминг
16
Нельсон
3
Браун
5
30
Киосо
19
Гудрем
4
Волкс
15
9
Харрис
23
Дембеле
20
Родригеш
3-3-3-1
1
Траффорд
12
Хамфрис
6
Иган-Райли
23
Пирес
5
Эстеве
8
Браунхилл
24
Каллен
28
Меджбри
7
Сармиенто
30
Колеошо
17
Фостер
20
Родригеш
29
Эдвардс
29
Эдвардс
20
Родригеш
23
Дембеле
17
Дейл
17
Дейл
23
Дембеле
9
Харрис
44
Скарлетт
44
Скарлетт
9
Харрис
28
Меджбри
9
Родригес
9
Родригес
28
Меджбри
17
Фостер
37
37
17
Фостер
7
Сармиенто
11
Энтони
11
Энтони
7
Сармиенто
Остались в запасе
Оксфорд
Бернли
21
Мэтт Ингрэм
ВР
22
Грег Ли
ЛЗ
2
Сэм Лонг
ПЗ
6
Josh McEachran
ЦП
14
Лоуи Сибли
АП
11
Малколм Эбиовей
ПВ
Главный тренер
Карл Робинсон
32
Вацлав Гладкий
ВР
39
Оуэн Доджсон
ЛЗ
16
Джон Иган
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
42
Хан-Ноа Массенго
ЦП
48
Enock Agyei
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
21
Мэтт Ингрэм
ВР
22
Грег Ли
ЛЗ
2
Сэм Лонг
ПЗ
6
Josh McEachran
ЦП
14
Лоуи Сибли
АП
11
Малколм Эбиовей
ПВ
Остались в запасе
32
Вацлав Гладкий
ВР
39
Оуэн Доджсон
ЛЗ
16
Джон Иган
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
42
Хан-Ноа Массенго
ЦП
48
Enock Agyei
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Оксфорд - Бернли
1
2
Всего ударов по воротам
3
14
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
30
70
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
8
13
Офсайды
4
1
Количество передач
285
648
Сейвы
1
1
Точность передач %
77
88
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
2
8
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
0.08
1.83
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
James Linington, England
Стадион:
Kassam Stadium, Oxford
Англия. Чемпионшип
Все
Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+