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Клуб Лиги 1 «Оксфорд» забил в английском сезоне 62 гола. Больше только у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»
Кубок лиги. «Манчестер Сити» прошел в полуфинал, обыграв в гостях «Оксфорд» благодаря дублю Стерлинга
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«Бернли» заплатил 9 миллионов за полузащитника «МЮ»
«Тоттенхэм» выкупил воспитанника «ПСЖ» за 29 миллионов
«МЮ» готов продать Эриксена и рассматривает несколько вариантов с покупкой хавбека
19-летний сын Роналдиньо подписал контракт с английским клубом
«Манчестер Сити» заработает на трансфере вратаря сборной Англии в «Ньюкасл»