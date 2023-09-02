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Миллуолл
Престон
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
26 сентября, 00:36
0
Ушел из жизни вратарь Черногории Шаркич
15 июня, 11:22
1
Кубок Англии. «Челси» разгромил дома «Престон» (4:0)
6 января, 22:29
0
Агент: «ЦСКА не хватило денег на Осмайича»
2 сентября 2023, 13:41
5
Серия А. «Милан» победил «Торино» (1:0), Миранчук провел весь матч
11 февраля 2023, 00:42
2
Ушел из жизни вратарь Черногории Шаркич
15 июня, 11:22
1
Серия А. «Милан» победил «Торино» (1:0), Миранчук провел весь матч
11 февраля 2023, 00:42
2
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
8 сентября 2022, 23:40
5
Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»
15 марта 2022, 16:29
4
Фанаты «Миллуолла» попали бутылкой в голову Олисе из «Кристал Пэлас»
9 января 2022, 13:38
0
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
26 сентября, 00:36
0
Кубок Англии. «Челси» разгромил дома «Престон» (4:0)
6 января, 22:29
0
Агент: «ЦСКА не хватило денег на Осмайича»
2 сентября 2023, 13:41
5
Данжума забил в дебютном матче за «Тоттенхэм»
29 января 2023, 02:26
0
Кейн отреагировал на проход «Тоттенхэма» в следующий раунд Кубка Англии
28 января 2023, 23:52
0
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Последние матчи
Все
Миллуолл
Престон
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Миллуолл
3 : 1
28.09.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Престон
0 : 0
22.09.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
21.09.2024
Миллуолл
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Престон
1 : 1
17.09.2024
Фулхэм
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Мидлсбро
1 : 1
14.09.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Миллуолл
3 : 1
28.09.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
21.09.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Миллуолл
0 : 1
14.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Миллуолл
3 : 0
31.08.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Миллуолл
0 : 1
27.08.2024
Лейтон Ориент
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Миллуолл
3 : 1
28.09.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Престон
0 : 0
22.09.2024
Блэкберн
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Престон
1 : 1
17.09.2024
Фулхэм
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Мидлсбро
1 : 1
14.09.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Оксфорд
3 : 1
31.08.2024
Престон

Миллуолл - Престон: обзор матча 28 сентября 2024

Миллуолл
28.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 7 тур
3 : 1
Матч завершен
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Престон
24' Д. Хонимэн
38' Р. Эсс
47' M. Langstaff
87' Д. Стори
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Миллуолл - Престон
Матч завершен
Замена
Мюррей Уоллес ️️️️➡️️ Джордж Хонимэн
90' +1
Красная карточка
Айдомо Эмаху
89'
Желтая карточка
Айдомо Эмаху
89'
87'
ГОЛ! 3:1! Джордан Стори
Желтая карточка
Джо Брайан
86'
77'
Желтая карточка
Алистер Маккэнн
Замена
Айдомо Эмаху ️️️️➡️️ Ромен Эсс
77'
Замена
Дэнни МакНамара ️️️️➡️️ Райан Леонард
76'
68'
Замена
Милутин Осмайич ️️️️➡️️ Уильям Кин
68'
Замена
Мадс Фрекьяер-Йенсен ️️️️➡️️ Джош Боулер
Замена
Райан Уинтл ️️️️➡️️ Данкан Уотмор
68'
Замена
Михайло Иванович ️️️️➡️️ Macaulay Langstaff
67'
58'
Замена
Кейн Кесслер-Хейден ️️️️➡️️ Брэд Поттс
ГОЛ! 3:0! Macaulay Langstaff
Пас отдал Джордж Хонимэн
47'
46'
Замена
Робби Брэди ️️️️➡️️ Эндрю Хьюз
46'
Замена
Стефан Тейтур Тордарсон ️️️️➡️️ Эмиль Риис
42'
Желтая карточка
Дуэйн Холмс
Желтая карточка
Джордж Хонимэн
39'
ГОЛ! 2:0! Ромен Эсс
Пас отдал Данкан Уотмор
38'
ГОЛ! 1:0! Джордж Хонимэн
Пас отдал Macaulay Langstaff
24'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
1
Лукас Йенсен
ВР
15
Джо Брайан
ЛЗ
6
Джафет Танганга
ЦЗ
5
Джейк Купер
(К) ЦЗ
23
Джордж Сэйвилл
ЦП
39
Джордж Хонимэн
ЦП
24
Каспер Де Норре
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
25
Ромен Эсс
АП
17
Macaulay Langstaff
ЦФ
19
Данкан Уотмор
ЦФ
Главный тренер
Гэри Роуэтт
Престон
1
Фредди Вудман
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
25
Дуэйн Холмс
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
4
Бен Уайтмэн
(К) ЦП
40
Джош Боулер
ПВ
7
Уильям Кин
ЦФ
9
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Миллуолл
13
Лайам Робертс
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
2
Дэнни МакНамара
ПЗ
14
Райан Уинтл
ОП
16
Daniel Kelly
ЦП
22
Айдомо Эмаху
ЛВ
26
Михайло Иванович
ЦФ
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Джек Уотмоу
ЦЗ
29
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
22
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
18
Райан Ледсон
ЦП
28
Милутин Осмайич
АП
10
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
23
J. Okkels
ЦФ
3-4-1-2
1
Йенсен
15
Брайан
5
Купер
6
Танганга
23
Сэйвилл
24
Де Норре
18
Леонард
39
Хонимэн
25
Эсс
19
Уотмор
17
3-4-1-2
1
Вудман
6
Линдсэй
14
Стори
16
Хьюз
8
Маккэнн
44
Поттс
4
Уайтмэн
25
Холмс
40
Боулер
9
Риис
7
Кин
39
Хонимэн
3
Уоллес
3
Уоллес
39
Хонимэн
18
Леонард
2
МакНамара
2
МакНамара
18
Леонард
19
Уотмор
14
Уинтл
14
Уинтл
19
Уотмор
25
Эсс
22
Эмаху
22
Эмаху
25
Эсс
17
26
Иванович
26
Иванович
17
44
Поттс
29
Кесслер-Хейден
29
Кесслер-Хейден
44
Поттс
16
Хьюз
11
Брэди
11
Брэди
16
Хьюз
9
Риис
22
Тордарсон
22
Тордарсон
9
Риис
7
Кин
28
Осмайич
28
Осмайич
7
Кин
40
Боулер
10
Фрекьяер-Йенсен
10
Фрекьяер-Йенсен
40
Боулер
Остались в запасе
Миллуолл
Престон
13
Лайам Робертс
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
16
Daniel Kelly
ЦП
Главный тренер
Гэри Роуэтт
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Джек Уотмоу
ЦЗ
18
Райан Ледсон
ЦП
23
J. Okkels
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
13
Лайам Робертс
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
16
Daniel Kelly
ЦП
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Джек Уотмоу
ЦЗ
18
Райан Ледсон
ЦП
23
J. Okkels
ЦФ
Главный тренер
Гэри Роуэтт
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Миллуолл - Престон
3
1
2
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
8
Нарушения
16
10
Офсайды
0
1
Количество передач
289
526
Сейвы
3
3
Точность передач %
74
79
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
2.58
0.96
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Darren Bond, England
Стадион:
The Den, London
Англия. Чемпионшип
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Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
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