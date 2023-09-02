Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
Ушел из жизни вратарь Черногории Шаркич
Кубок Англии. «Челси» разгромил дома «Престон» (4:0)
Агент: «ЦСКА не хватило денег на Осмайича»
Серия А. «Милан» победил «Торино» (1:0), Миранчук провел весь матч
Ушел из жизни вратарь Черногории Шаркич
Серия А. «Милан» победил «Торино» (1:0), Миранчук провел весь матч
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»
Фанаты «Миллуолла» попали бутылкой в голову Олисе из «Кристал Пэлас»
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
Кубок Англии. «Челси» разгромил дома «Престон» (4:0)
Агент: «ЦСКА не хватило денег на Осмайича»
Данжума забил в дебютном матче за «Тоттенхэм»
Кейн отреагировал на проход «Тоттенхэма» в следующий раунд Кубка Англии