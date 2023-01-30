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Мидлсбро
Сток Сити
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
26 сентября, 00:36
0
Кубок лиги. «Челси» разгромил «Мидлсбро» Кэррика (6:1) и вышел в финал
24 января, 00:52
0
«Челси» – «Мидлсбро»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2024
23 января, 11:40
0
«Челси» – «Мидлсбро»: прогноз на матч Кубка английской лиги, 23 января
23 января, 11:19
0
Кубок лиги. «Челси» в первом полуфинале проиграл «Мидлсбро» (0:1)
10 января, 00:56
0
Кубок лиги. «Челси» разгромил «Мидлсбро» Кэррика (6:1) и вышел в финал
24 января, 00:52
0
«Челси» – «Мидлсбро»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2024
23 января, 11:40
0
«Челси» – «Мидлсбро»: прогноз на матч Кубка английской лиги, 23 января
23 января, 11:19
0
Кубок лиги. «Челси» в первом полуфинале проиграл «Мидлсбро» (0:1)
10 января, 00:56
0
«Мидлсбро» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 января 2024
9 января, 11:50
0
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
26 сентября, 00:36
0
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
30 января 2023, 22:44
0
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
16 июня 2022, 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
15 января 2022, 21:36
0
34-летний Шоукросс закончил карьеру. Последний сезон он провел в «Интер» Майами
11 января 2022, 23:45
0
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Последние матчи
Все
Мидлсбро
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Мидлсбро
2 : 0
28.09.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Сандерленд
1 : 0
21.09.2024
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Сток Сити
1 : 3
20.09.2024
Халл Сити
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Сток Сити
0 : 0
17.09.2024
Флитвуд
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Мидлсбро
1 : 1
14.09.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Мидлсбро
2 : 0
28.09.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Сандерленд
1 : 0
21.09.2024
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Мидлсбро
1 : 1
14.09.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Кардифф
0 : 2
31.08.2024
Мидлсбро
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Мидлсбро
0 : 5
27.08.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Мидлсбро
2 : 0
28.09.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Сток Сити
1 : 3
20.09.2024
Халл Сити
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Сток Сити
0 : 0
17.09.2024
Флитвуд
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Оксфорд
1 : 0
14.09.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Плимут Аргайл
0 : 1
31.08.2024
Сток Сити

Мидлсбро - Сток Сити: обзор матча 28 сентября 2024

Мидлсбро
28.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 7 тур
2 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Сток Сити
34' Б. Доук
73' Х. Хакни
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Мидлсбро - Сток Сити
Матч завершен
Замена
Даниэль Барласер ️️️️➡️️ Хэйден Хакни
84'
82'
Желтая карточка
Майкл Роуз
79'
Замена
Андре Видигаль ️️️️➡️️ Льюис Кумас
Замена
Мика Хэмилтон ️️️️➡️️ Райли МакГри
76'
Замена
Делано Бургзорг ️️️️➡️️ Эммануэль Латте-Лат
75'
ГОЛ! 2:0! Хэйден Хакни
Пас отдал Райли МакГри
73'
Замена
Рав ван ден Берг ️️️️➡️️ Анферни Дейкстел
71'
Замена
Исайя Джонс ️️️️➡️️ Бен Доук
71'
69'
Желтая карточка
Сэм Галлахер
Желтая карточка
Финн Азаз
66'
63'
Замена
Sol Sidibe ️️️️➡️️ Вутер Бюргер
63'
Замена
Майкл Роуз ️️️️➡️️ Жуниор Тчамадеу
59'
Желтая карточка
Жуниор Тчамадеу
Желтая карточка
Бен Доук
56'
55'
Замена
Сэм Галлахер ️️️️➡️️ Миллион Манхоф
46'
Замена
Энди Моран ️️️️➡️️ Томас Кэннон
Желтая карточка
Хэйден Хакни
45' +1
Желтая карточка
Джордж Эдмундсон
43'
42'
Желтая карточка
Томас Кэннон
39'
Желтая карточка
Бен Уилмот
ГОЛ! 1:0! Бен Доук
34'
27'
Желтая карточка
Миллион Манхоф
11'
Желтая карточка
Вутер Бюргер
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Сени Дьенг
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
(К) ПЗ
15
Анферни Дейкстел
ПЗ
7
Хэйден Хакни
ЦП
18
Эйдан Моррис
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
20
Финн Азаз
АП
50
Бен Доук
ПВ
9
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Сток Сити
1
Виктор Йоханссон
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
23
Бен Гибсон
(К) ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
22
Жуниор Тчамадеу
ПЗ
10
Bae Jun-Ho
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
6
Вутер Бюргер
ЦП
11
Льюис Кумас
ЛВ
9
Томас Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Мидлсбро
41
Harley Hunt
ЦЗ
37
George McCormick
ЦЗ
3
Рав ван ден Берг
ЦЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
17
Мика Хэмилтон
АП
49
Лау МакКейб
АП
10
Делано Бургзорг
ЛВ
11
Исайя Джонс
ПВ
31
Solomon Brynn
ЦФ
Сток Сити
13
Джек Бонхэм
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
30
Sol Sidibe
ЦП
12
Tatsuki Seko
ЦП
24
Энди Моран
АП
7
Андре Видигаль
ЛВ
37
Emre Tezgel
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
4-3-2-1
1
Дьенг
30
Боржес
12
Эйлинг
25
Эдмундсон
15
Дейкстел
7
Хакни
18
Моррис
8
МакГри
20
Азаз
50
Доук
9
Латте-Лат
3-2-3-1-1
1
Йоханссон
42
Манхоф
23
Гибсон
16
Уилмот
22
Тчамадеу
17
Бока
10
15
Томпсон
6
Бюргер
11
Кумас
9
Кэннон
15
Дейкстел
3
ван ден Берг
3
ван ден Берг
15
Дейкстел
7
Хакни
4
Барласер
4
Барласер
7
Хакни
8
МакГри
17
Хэмилтон
17
Хэмилтон
8
МакГри
9
Латте-Лат
10
Бургзорг
10
Бургзорг
9
Латте-Лат
50
Доук
11
Джонс
11
Джонс
50
Доук
22
Тчамадеу
5
Роуз
5
Роуз
22
Тчамадеу
6
Бюргер
30
30
6
Бюргер
9
Кэннон
24
Моран
24
Моран
9
Кэннон
11
Кумас
7
Видигаль
7
Видигаль
11
Кумас
42
Манхоф
20
Галлахер
20
Галлахер
42
Манхоф
Остались в запасе
Мидлсбро
Сток Сити
41
Harley Hunt
ЦЗ
37
George McCormick
ЦЗ
49
Лау МакКейб
АП
31
Solomon Brynn
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
13
Джек Бонхэм
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
12
Tatsuki Seko
ЦП
37
Emre Tezgel
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
41
Harley Hunt
ЦЗ
37
George McCormick
ЦЗ
49
Лау МакКейб
АП
31
Solomon Brynn
ЦФ
Остались в запасе
13
Джек Бонхэм
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
12
Tatsuki Seko
ЦП
37
Emre Tezgel
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Мидлсбро - Сток Сити
4
7
Всего ударов по воротам
26
7
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
4
7
Угловые удары
7
2
Нарушения
10
17
Офсайды
2
2
Количество передач
500
509
Сейвы
1
7
Точность передач %
86
86
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
19
5
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
2.32
0.9
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Stephen Martin, England
Стадион:
Riverside, Middlesbrough
Посещаемость:
24610
Англия. Чемпионшип
Все
Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
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