Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager

Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА

Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове

Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей

«Тоттенхэм» сообщил о переходе 18-летнего защитника из «Блэкберна»

Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager

Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА

Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей

Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове

«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения

Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»