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Блэкберн
Куинз Парк Рейнджерс
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
7 апреля, 15:15
1
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
24 февраля, 12:31
1
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
25 декабря 2023, 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
17 декабря 2023, 09:42
0
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2 ноября 2023, 00:50
0
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
25 декабря 2023, 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
17 декабря 2023, 09:42
0
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2 ноября 2023, 00:50
0
«Челси» – «Блэкберн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2023
1 ноября 2023, 19:40
0
«Тоттенхэм» сообщил о переходе 18-летнего защитника из «Блэкберна»
5 августа 2023, 13:36
0
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
7 апреля, 15:15
1
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
24 февраля, 12:31
1
«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения
18 апреля 2022, 19:35
2
Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»
15 марта 2022, 16:29
4
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
9 января 2021, 23:01
0
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Блэкберн
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Блэкберн
2 : 0
28.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Престон
0 : 0
22.09.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
21.09.2024
Миллуолл
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
17.09.2024
Кристал Пэлас
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Блэкберн
3 : 0
14.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Блэкберн
2 : 0
28.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Престон
0 : 0
22.09.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Блэкберн
3 : 0
14.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Бернли
1 : 1
31.08.2024
Блэкберн
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Блэкберн
1 : 2
27.08.2024
Блэкпул
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Блэкберн
2 : 0
28.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
21.09.2024
Миллуолл
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
17.09.2024
Кристал Пэлас
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
14.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Лутон Таун
1 : 2
30.08.2024
Куинз Парк Рейнджерс

Блэкберн - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 28 сентября 2024

Блэкберн
28.09.2024, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 7 тур
2 : 0
Матч завершен
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Куинз Парк Рейнджерс
52' Л. Трэвис
63' Д. Батт
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Блэкберн - Куинз Парк Рейнджерс
Матч завершен
Желтая карточка
Тирис Долан
88'
81'
Замена
D. Bennie ️️️️➡️️ Сэм Филд
Замена
Джо Ранкин-Костелло ️️️️➡️️ Райан Хеджс
77'
Замена
Джон Бакли ️️️️➡️️ Льюис Трэвис
77'
Замена
Амарио Козье-Дюберри ️️️️➡️️ Андреас Вайманн
76'
75'
Замена
Жан Целар ️️️️➡️️ Михаэль Фрай
70'
Замена
Лукас Андерсен ️️️️➡️️ Коки Сайто
Замена
Махтар Гейе ️️️️➡️️ Yuki Ohashi
65'
ГОЛ! 2:0! Даниэль Батт
Пас отдал Тодд Кантвелл
63'
59'
Желтая карточка
Стив Кук
ГОЛ! 1:0! Льюис Трэвис
Пас отдал Тирис Долан
52'
Замена
Тодд Кантвелл ️️️️➡️️ Гарри Пикеринг
46'
46'
Замена
Николас Мадсен ️️️️➡️️ Карамоко Дембеле
46'
Замена
Харрисон Эшби ️️️️➡️️ Hevertton Santos
45' +2
Красная карточка
Джонатан Варан
Желтая карточка
Льюис Трэвис
38'
35'
Желтая карточка
Hevertton Santos
Желтая карточка
Райан Хеджс
9'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
15
Даниэль Батт
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
(К) ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
10
Тирис Долан
ПВ
23
Yuki Ohashi
ЦФ
14
Андреас Вайманн
ЦФ
19
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Куинз Парк Рейнджерс
1
Пауль Нарди
ВР
22
Кеннет Пал
ЛЗ
5
Стив Кук
(К) ЦЗ
3
Джимми Данн
ЦЗ
23
Hevertton Santos
ЦП
8
Сэм Филд
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
11
Пол Смит
ПВ
14
Коки Сайто
ЦФ
12
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Блэкберн
39
Leo Duru
ЦЗ
4
Кайл МакФадзин
ЦЗ
11
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
12
Балаж Тот
ЦП
42
Льюис Бэйкер
ЦП
21
Джон Бакли
ЦП
33
Амарио Козье-Дюберри
ЛВ
8
Тодд Кантвелл
ЛВ
9
Махтар Гейе
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Джо Уолш
ВР
15
Морган Фокс
ЦЗ
21
Kieran Morgan
ЦЗ
20
Харрисон Эшби
ПЗ
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
18
Жан Целар
ЦФ
27
D. Bennie
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
28
A. Lloyd
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Пирс
27
Трэвис
17
Картер
5
Хайам
3
Пикеринг
15
Батт
6
Тронстад
10
Долан
19
Хеджс
14
Вайманн
23
3-3-2-2
1
Нарди
5
Кук
3
Данн
22
Пал
23
8
Филд
40
Варан
11
Смит
7
Дембеле
12
Фрай
14
Сайто
19
Хеджс
11
Ранкин-Костелло
11
Ранкин-Костелло
19
Хеджс
27
Трэвис
21
Бакли
21
Бакли
27
Трэвис
14
Вайманн
33
Козье-Дюберри
33
Козье-Дюберри
14
Вайманн
3
Пикеринг
8
Кантвелл
8
Кантвелл
3
Пикеринг
23
9
Гейе
9
Гейе
23
23
20
Эшби
20
Эшби
23
7
Дембеле
24
Мадсен
24
Мадсен
7
Дембеле
12
Фрай
18
Целар
18
Целар
12
Фрай
8
Филд
27
27
8
Филд
14
Сайто
25
Андерсен
25
Андерсен
14
Сайто
Остались в запасе
Блэкберн
Куинз Парк Рейнджерс
39
Leo Duru
ЦЗ
4
Кайл МакФадзин
ЦЗ
12
Балаж Тот
ЦП
42
Льюис Бэйкер
ЦП
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
13
Джо Уолш
ВР
15
Морган Фокс
ЦЗ
21
Kieran Morgan
ЦЗ
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
28
A. Lloyd
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Остались в запасе
39
Leo Duru
ЦЗ
4
Кайл МакФадзин
ЦЗ
12
Балаж Тот
ЦП
42
Льюис Бэйкер
ЦП
Остались в запасе
13
Джо Уолш
ВР
15
Морган Фокс
ЦЗ
21
Kieran Morgan
ЦЗ
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
28
A. Lloyd
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Статистика матча Блэкберн - Куинз Парк Рейнджерс
3
1
2
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
16
11
Офсайды
0
1
Количество передач
624
336
Сейвы
1
7
Точность передач %
87
75
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.29
0.6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон (Южный Йоркшир)
Стадион:
Ewood Park, Blackburn
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Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
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Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
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