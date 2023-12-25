Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Престон
Блэкберн
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
26 сентября, 00:36
0
Кубок Англии. «Челси» разгромил дома «Престон» (4:0)
6 января, 22:29
0
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
25 декабря 2023, 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
17 декабря 2023, 09:42
0
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2 ноября 2023, 00:50
0
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
26 сентября, 00:36
0
Кубок Англии. «Челси» разгромил дома «Престон» (4:0)
6 января, 22:29
0
Агент: «ЦСКА не хватило денег на Осмайича»
2 сентября 2023, 13:41
5
Данжума забил в дебютном матче за «Тоттенхэм»
29 января 2023, 02:26
0
Кейн отреагировал на проход «Тоттенхэма» в следующий раунд Кубка Англии
28 января 2023, 23:52
0
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
25 декабря 2023, 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
17 декабря 2023, 09:42
0
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2 ноября 2023, 00:50
0
«Челси» – «Блэкберн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2023
1 ноября 2023, 19:40
0
«Тоттенхэм» сообщил о переходе 18-летнего защитника из «Блэкберна»
5 августа 2023, 13:36
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Престон
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Миллуолл
3 : 1
28.09.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Блэкберн
2 : 0
28.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Престон
0 : 0
22.09.2024
Блэкберн
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Престон
1 : 1
17.09.2024
Фулхэм
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Мидлсбро
1 : 1
14.09.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Миллуолл
3 : 1
28.09.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Престон
0 : 0
22.09.2024
Блэкберн
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Престон
1 : 1
17.09.2024
Фулхэм
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Мидлсбро
1 : 1
14.09.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Оксфорд
3 : 1
31.08.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Блэкберн
2 : 0
28.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Престон
0 : 0
22.09.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Блэкберн
3 : 0
14.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Бернли
1 : 1
31.08.2024
Блэкберн
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Блэкберн
1 : 2
27.08.2024
Блэкпул

Престон - Блэкберн: обзор матча 22 сентября 2024

Престон
22.09.2024, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
0 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Блэкберн
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Престон - Блэкберн
Матч завершен
90' +5
Желтая карточка
Доминик Хайам
Желтая карточка
Брэд Поттс
90' +4
90'
Замена
Гарри Пикеринг ️️️️➡️️ Yuki Ohashi
Желтая карточка
Милутин Осмайич
89'
89'
Красная карточка
Оуэн Бек
86'
Желтая карточка
Андреас Вайманн
85'
Желтая карточка
Тодд Кантвелл
77'
Замена
Тодд Кантвелл ️️️️➡️️ Сондре Тронстад
77'
Замена
Амарио Козье-Дюберри ️️️️➡️️ Райан Хеджс
65'
Замена
Андреас Вайманн ️️️️➡️️ Тирис Долан
Замена
Кейн Кесслер-Хейден ️️️️➡️️ Джош Боулер
63'
Замена
Дуэйн Холмс ️️️️➡️️ Мадс Фрекьяер-Йенсен
63'
Замена
Милутин Осмайич ️️️️➡️️ Эмиль Риис
63'
61'
Желтая карточка
Сондре Тронстад
Желтая карточка
Эндрю Хьюз
47'
46'
Замена
Махтар Гейе ️️️️➡️️ Льюис Бэйкер
Красная карточка
Сэм Гринвуд
42'
Желтая карточка
Бен Уайтмэн
26'
7'
Желтая карточка
Хейден Картер
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Фредди Вудман
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
4
Бен Уайтмэн
(К) ЦП
10
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
20
Сэм Гринвуд
АП
40
Джош Боулер
ПВ
9
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
24
Оуэн Бек
ЛЗ
27
Льюис Трэвис
(К) ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
15
Даниэль Батт
ЦЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
42
Льюис Бэйкер
ЦП
10
Тирис Долан
ПВ
23
Yuki Ohashi
ЦФ
19
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Джек Уотмоу
ЦЗ
29
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
18
Райан Ледсон
ЦП
22
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
25
Дуэйн Холмс
ЦП
28
Милутин Осмайич
АП
23
J. Okkels
ЦФ
7
Уильям Кин
ЦФ
Блэкберн
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
4
Кайл МакФадзин
ЦЗ
11
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
21
Джон Бакли
ЦП
12
Балаж Тот
ЦП
8
Тодд Кантвелл
ЛВ
33
Амарио Козье-Дюберри
ЛВ
9
Махтар Гейе
ЦФ
14
Андреас Вайманн
ЦФ
3-3-3-1
1
Вудман
6
Линдсэй
14
Стори
16
Хьюз
8
Маккэнн
44
Поттс
4
Уайтмэн
10
Фрекьяер-Йенсен
20
Гринвуд
40
Боулер
9
Риис
3-2-2-1-2
1
Пирс
17
Картер
5
Хайам
15
Батт
27
Трэвис
24
Бек
6
Тронстад
42
Бэйкер
10
Долан
19
Хеджс
23
40
Боулер
29
Кесслер-Хейден
29
Кесслер-Хейден
40
Боулер
10
Фрекьяер-Йенсен
25
Холмс
25
Холмс
10
Фрекьяер-Йенсен
9
Риис
28
Осмайич
28
Осмайич
9
Риис
23
3
Пикеринг
3
Пикеринг
23
6
Тронстад
8
Кантвелл
8
Кантвелл
6
Тронстад
19
Хеджс
33
Козье-Дюберри
33
Козье-Дюберри
19
Хеджс
42
Бэйкер
9
Гейе
9
Гейе
42
Бэйкер
10
Долан
14
Вайманн
14
Вайманн
10
Долан
Остались в запасе
Престон
Блэкберн
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Джек Уотмоу
ЦЗ
18
Райан Ледсон
ЦП
22
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
23
J. Okkels
ЦФ
7
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
4
Кайл МакФадзин
ЦЗ
11
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
21
Джон Бакли
ЦП
12
Балаж Тот
ЦП
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Джек Уотмоу
ЦЗ
18
Райан Ледсон
ЦП
22
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
23
J. Okkels
ЦФ
7
Уильям Кин
ЦФ
Остались в запасе
4
Кайл МакФадзин
ЦЗ
11
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
21
Джон Бакли
ЦП
12
Балаж Тот
ЦП
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча Престон - Блэкберн
4
1
1
5
Всего ударов по воротам
7
6
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
3
4
Нарушения
10
16
Офсайды
5
4
Количество передач
359
438
Сейвы
3
5
Точность передач %
74
80
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
2
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.37
0.8
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Matt Donohue, England
Стадион:
Deepdale, Preston
Англия. Чемпионшип
Все
Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+