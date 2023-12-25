Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
Кубок Англии. «Челси» разгромил дома «Престон» (4:0)
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
Кубок Англии. «Челси» разгромил дома «Престон» (4:0)
Агент: «ЦСКА не хватило денег на Осмайича»
Данжума забил в дебютном матче за «Тоттенхэм»
Кейн отреагировал на проход «Тоттенхэма» в следующий раунд Кубка Англии
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
«Челси» – «Блэкберн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2023
«Тоттенхэм» сообщил о переходе 18-летнего защитника из «Блэкберна»