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Вест Бромвич
Плимут Аргайл
Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд
7 сентября, 18:13
1
Драка в матче «Вест Бромвич» – «Мальорка»
28 июля, 11:24
2
Руни вновь получил работу в Чемпионшипе
25 мая, 15:39
1
Определился второй финалист плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ
18 мая, 18:06
0
Бывший хавбек «Рубина» перешел в английский клуб
20 февраля, 09:39
0
Драка в матче «Вест Бромвич» – «Мальорка»
28 июля, 11:24
2
Определился второй финалист плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ
18 мая, 18:06
0
Бывший хавбек «Рубина» перешел в английский клуб
20 февраля, 09:39
0
Матч Кубка Англии прервали из-за драки фанатов на поле
28 января, 17:14
1
Игрок «Уотфорда» забил гол с центра поля в Чемпионшипе
9 августа 2022, 13:57
0
Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд
7 сентября, 18:13
1
Руни вновь получил работу в Чемпионшипе
25 мая, 15:39
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
14 января, 14:55
1
Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти
5 февраля 2022, 18:03
3
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
23 января 2021, 22:31
1
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Последние матчи
Все
Вест Бромвич
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 2
28.09.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Плимут Аргайл
3 : 1
27.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вест Бромвич
1 : 0
21.09.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Портсмут
0 : 3
15.09.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Плимут Аргайл
3 : 2
14.09.2024
Сандерленд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 2
28.09.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вест Бромвич
1 : 0
21.09.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Портсмут
0 : 3
15.09.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Вест Бромвич
1 : 0
31.08.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Сток Сити
1 : 2
24.08.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Плимут Аргайл
3 : 1
27.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вест Бромвич
1 : 0
21.09.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Плимут Аргайл
3 : 2
14.09.2024
Сандерленд
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Плимут Аргайл
0 : 1
31.08.2024
Сток Сити
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Уотфорд
2 : 0
27.08.2024
Плимут Аргайл

Вест Бромвич - Плимут Аргайл: обзор матча 21 сентября 2024

Вест Бромвич
21.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
1 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Плимут Аргайл
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
5
Кайл Бартли
(К) ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
20
Урош Рачич
ОП
31
Tom Fellows
ЦП
27
Алекс Моуатт
ЦП
10
Джон Свифт
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
18
Карлан Грант
ЦФ
14
TorbjÃ¶rn Heggem
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Плимут Аргайл
31
Дэниэл Гримшоу
ВР
6
Kornél Szűcs
ЦЗ
2
Бали Мамба
ПЗ
20
Адам Рэнделл
ОП
27
Адам Форшоу
ЦП
18
Дарко Гьяби
ЦП
8
Джо Эдвардс
(К) ПП
7
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
10
Морган Уиттакер
ПВ
9
Райан Харди
ЦФ
17
Lewis Gibson
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Вест Бромвич
30
Ted Cann
ВР
24
Джанлука Фработта
ЛЗ
3
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
17
Усман Диаките
ОП
4
Каллум Стайлс
ЦП
11
Грэйди Диангана
ЦП
22
Майкл Джонстон
ЦП
7
Джед Уоллес
ЦП
19
Льюис Доббин
ЛВ
Плимут Аргайл
25
Марко Мароши
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
11
Каллум Райт
ЦП
4
Jordan Houghton
ЦП
44
Виктор Пальссон
ЦП
28
Рами Аль-Хадж
АП
15
Мустафа Бунду
ПВ
14
Майкл Обафеми
ЦФ
22
Brendon Galloway
ЦФ
3-1-3-3
1
Палмер
6
Аджайи
5
Бартли
2
Ферлонг
20
Рачич
31
27
Моуатт
10
Свифт
14
18
Грант
9
Майя
2-1-3-2-2
31
Гримшоу
2
Мамба
6
20
Рэнделл
8
Эдвардс
18
Гьяби
27
Форшоу
10
Уиттакер
7
Сиссоко
17
9
Харди
Остались в запасе
Вест Бромвич
Плимут Аргайл
30
Ted Cann
ВР
24
Джанлука Фработта
ЛЗ
3
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
17
Усман Диаките
ОП
4
Каллум Стайлс
ЦП
11
Грэйди Диангана
ЦП
22
Майкл Джонстон
ЦП
7
Джед Уоллес
ЦП
19
Льюис Доббин
ЛВ
Главный тренер
Карлос Корберан
25
Марко Мароши
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
11
Каллум Райт
ЦП
4
Jordan Houghton
ЦП
44
Виктор Пальссон
ЦП
28
Рами Аль-Хадж
АП
15
Мустафа Бунду
ПВ
14
Майкл Обафеми
ЦФ
22
Brendon Galloway
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
30
Ted Cann
ВР
24
Джанлука Фработта
ЛЗ
3
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
17
Усман Диаките
ОП
4
Каллум Стайлс
ЦП
11
Грэйди Диангана
ЦП
22
Майкл Джонстон
ЦП
7
Джед Уоллес
ЦП
19
Льюис Доббин
ЛВ
Остались в запасе
25
Марко Мароши
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
11
Каллум Райт
ЦП
4
Jordan Houghton
ЦП
44
Виктор Пальссон
ЦП
28
Рами Аль-Хадж
АП
15
Мустафа Бунду
ПВ
14
Майкл Обафеми
ЦФ
22
Brendon Galloway
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Вест Бромвич - Плимут Аргайл
Всего ударов по воротам
17
16
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
49
51
Угловые удары
5
2
Нарушения
9
9
Офсайды
2
2
Количество передач
470
493
Сейвы
4
3
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
6
9
xG (ожидаемые голы)
2.44
0.71
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Китчен
Стадион:
The Hawthorns, West Bromwich
Англия. Чемпионшип
Все
Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
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