Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд
Драка в матче «Вест Бромвич» – «Мальорка»
Руни вновь получил работу в Чемпионшипе
Определился второй финалист плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ
Бывший хавбек «Рубина» перешел в английский клуб
Драка в матче «Вест Бромвич» – «Мальорка»
Определился второй финалист плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ
Бывший хавбек «Рубина» перешел в английский клуб
Матч Кубка Англии прервали из-за драки фанатов на поле
Игрок «Уотфорда» забил гол с центра поля в Чемпионшипе
Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд
Руни вновь получил работу в Чемпионшипе
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти
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