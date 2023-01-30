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Шеффилд Юнайтед
Дерби Каунти
«Ньюкасл» подписал форварда молодежной сборной Дании
8 августа, 12:30
0
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
20 мая, 09:57
0
«Шеффилд Юнайтед» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая, 11:56
0
«Эвертон» – «Шеффилд Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024
11 мая, 14:51
0
Определился первый вылетевший из АПЛ клуб
27 апреля, 19:29
2
«Ньюкасл» подписал форварда молодежной сборной Дании
8 августа, 12:30
0
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
20 мая, 09:57
0
«Шеффилд Юнайтед» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая, 11:56
0
«Эвертон» – «Шеффилд Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024
11 мая, 14:51
0
Определился первый вылетевший из АПЛ клуб
27 апреля, 19:29
2
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
30 января 2023, 22:44
0
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
10 ноября 2022, 01:07
0
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
9 июля 2022, 08:57
0
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
26 июня 2022, 19:57
0
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
24 июня 2022, 21:23
0
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Последние матчи
Все
Шеффилд Юнайтед
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Портсмут
0 : 0
28.09.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Дерби Каунти
2 : 3
28.09.2024
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
21.09.2024
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Дерби Каунти
1 : 0
14.09.2024
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Халл Сити
0 : 2
13.09.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Портсмут
0 : 0
28.09.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
21.09.2024
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Халл Сити
0 : 2
13.09.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
01.09.2024
Уотфорд
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Барнсли
1 : 0
27.08.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Дерби Каунти
2 : 3
28.09.2024
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
21.09.2024
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Дерби Каунти
1 : 0
14.09.2024
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Дерби Каунти
3 : 0
31.08.2024
Бристоль Сити
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Бэрроу
0 : 0
27.08.2024
Дерби Каунти

Шеффилд Юнайтед - Дерби Каунти: обзор матча 21 сентября 2024

Шеффилд Юнайтед
21.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
1 : 0
Матч завершен
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Дерби Каунти
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
1
Майкл Купер
ВР
6
Гарри Суттар
ЦЗ
2
Элфи Гилхрист
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
21
Винисиус Соуза
(К) ОП
8
Густаво Хамер
ОП
42
Сиди Пек
ЦП
10
Каллум О'Харе
АП
11
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
9
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Дерби Каунти
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
6
Эйран Кашин
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
8
Бен Осборн
ЛП
20
Каллум Элдер
ЦП
32
Эбу Адамс
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
(К) ЦП
17
Кензо Гаудмейн
ЦП
10
Джерри Йетс
ЦФ
19
Kayden Jackson
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
33
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
38
Феми Серики
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
35
Андре Брукс
ЛВ
7
Райан Брюстер
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
34
Луи Марш
ЦФ
Дерби Каунти
31
Джош Викерс
ВР
5
Сонни Брэдли
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
12
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
23
Джо Уорд
ПП
18
Маркус Харнесс
ПВ
27
Кори Блэкетт-Тэйлор
ПВ
39
Даджон Браун
ЦФ
9
Джеймс Коллинс
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Купер
6
Суттар
2
Гилхрист
15
Ахмедходжич
21
Соуза
8
Хамер
14
Берроуз
42
Пек
11
Рак-Сакьи
10
О'Харе
9
Мур
3-5-2
1
Виделль Зеттерстрем
24
Ньямб
35
Нельсон
6
Кашин
20
Элдер
32
Адамс
11
Мендес-Лэйнг
17
Гаудмейн
8
Осборн
19
10
Йетс
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Дерби Каунти
17
Адам Дэвис
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
33
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
38
Феми Серики
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
35
Андре Брукс
ЛВ
7
Райан Брюстер
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
34
Луи Марш
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
31
Джош Викерс
ВР
5
Сонни Брэдли
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
12
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
23
Джо Уорд
ПП
18
Маркус Харнесс
ПВ
27
Кори Блэкетт-Тэйлор
ПВ
39
Даджон Браун
ЦФ
9
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
33
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
38
Феми Серики
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
35
Андре Брукс
ЛВ
7
Райан Брюстер
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
34
Луи Марш
ЦФ
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
5
Сонни Брэдли
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
12
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
23
Джо Уорд
ПП
18
Маркус Харнесс
ПВ
27
Кори Блэкетт-Тэйлор
ПВ
39
Даджон Браун
ЦФ
9
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Дерби Каунти
Всего ударов по воротам
18
3
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
61
39
Угловые удары
11
2
Нарушения
11
13
Офсайды
3
0
Количество передач
411
255
Сейвы
0
4
Точность передач %
80
66
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
0.82
0.05
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир)
Стадион:
Бремэлл Лейн
Англия. Чемпионшип
Все
Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
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