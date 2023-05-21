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Лутон Таун
Шеффилд Уэнсдэй
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
26 сентября, 00:36
0
Бывший игрок «Спартака» Мозес вернулся в Англию
10 сентября, 14:23
4
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
20 мая, 09:57
0
«Лутон Таун» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая, 11:50
0
«Бернли» вылетел из АПЛ, у «Лутона» остались только теоретические шансы спастись
12 мая, 18:52
0
Бывший игрок «Спартака» Мозес вернулся в Англию
10 сентября, 14:23
4
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
20 мая, 09:57
0
«Лутон Таун» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая, 11:50
0
«Бернли» вылетел из АПЛ, у «Лутона» остались только теоретические шансы спастись
12 мая, 18:52
0
«Лутон Таун» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2024
3 мая, 10:40
0
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
26 сентября, 00:36
0
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
21 мая 2023, 14:28
1
Безумие в английской Лиге 1: команда вышла в финал после поражения 0:4. Один из фанатов порвал билет и пропустил нереальную ответку
19 мая 2023, 18:36
5
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
30 января 2023, 22:44
0
Кубок Англии. 3-я команда АПЛ «Ньюкасл» проиграла клубу 3-го дивизиона (1:2)
8 января 2023, 00:35
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Лутон Таун
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 2
28.09.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Плимут Аргайл
3 : 1
27.09.2024
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Англия. Чемпионшип, 6 тур
Лутон Таун
2 : 1
21.09.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Блэкпул
0 : 1
17.09.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
14.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Плимут Аргайл
3 : 1
27.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Лутон Таун
2 : 1
21.09.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Миллуолл
0 : 1
14.09.2024
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Англия. Чемпионшип, 4 тур
Лутон Таун
1 : 2
30.08.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
27.08.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 2
28.09.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Лутон Таун
2 : 1
21.09.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Блэкпул
0 : 1
17.09.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
14.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Миллуолл
3 : 0
31.08.2024
Шеффилд Уэнсдэй

Лутон Таун - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 21 сентября 2024

Лутон Таун
21.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
2 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Шеффилд Уэнсдэй
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
24
Томас Камински
ВР
16
Рис Бурк
ЦЗ
6
Марк МакГиннес
ЦЗ
15
Теден Менжи
ЦЗ
2
Ройлль Уолтерс
ПЗ
13
Марвелус Накамба
ОП
45
Альфи Даути
ЛВ
14
Тахит Чон
ПВ
18
Джордан Кларк
(К) ПВ
20
Liam Walsh
ЦФ
11
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Шеффилд Уэнсдэй
1
James Beadle
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
23
Акин Фамево
ЦЗ
27
Ян Валери
ПЗ
44
Ши Чарльз
ОП
10
Бэрри Беннэн
(К) ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
18
Marvin Johnson
ЦП
11
Джош Виндасс
АП
19
Olaf Kobacki
ЦФ
24
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
29
Том Холмс
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
8
Том Краусс
ЦП
37
Зак Нельсон
ЦП
7
Виктор Мозес
ПП
9
Карлтон Моррис
ЦФ
10
Кали Вудроу
ЦФ
25
Джо Тэйлор
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
47
Pierce Charles
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
14
Поль Валентин
ПЗ
8
Сванте Ингелссон
АП
45
Антони Мусаба
ПВ
9
Джамал Лоу
ПВ
41
Djeidi Gassama
ЦФ
12
Ике Угбо
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
4-1-3-2
24
Камински
16
Бурк
6
МакГиннес
15
Менжи
2
Уолтерс
13
Накамба
45
Даути
14
Чон
18
Кларк
11
Адебайо
20
3-1-3-1-2
1
27
Валери
23
Фамево
5
Бернард
44
Чарльз
10
Беннэн
2
Палмер
18
11
Виндасс
24
Смит
19
Остались в запасе
Лутон Таун
Шеффилд Уэнсдэй
1
Джеймс Ши
ВР
29
Том Холмс
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
8
Том Краусс
ЦП
37
Зак Нельсон
ЦП
7
Виктор Мозес
ПП
9
Карлтон Моррис
ЦФ
10
Кали Вудроу
ЦФ
25
Джо Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
47
Pierce Charles
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
14
Поль Валентин
ПЗ
8
Сванте Ингелссон
АП
45
Антони Мусаба
ПВ
9
Джамал Лоу
ПВ
41
Djeidi Gassama
ЦФ
12
Ике Угбо
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
29
Том Холмс
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
8
Том Краусс
ЦП
37
Зак Нельсон
ЦП
7
Виктор Мозес
ПП
9
Карлтон Моррис
ЦФ
10
Кали Вудроу
ЦФ
25
Джо Тэйлор
ЦФ
Остались в запасе
47
Pierce Charles
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
14
Поль Валентин
ПЗ
8
Сванте Ингелссон
АП
45
Антони Мусаба
ПВ
9
Джамал Лоу
ПВ
41
Djeidi Gassama
ЦФ
12
Ике Угбо
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Данни Рель
Статистика матча Лутон Таун - Шеффилд Уэнсдэй
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
59
41
Угловые удары
8
5
Нарушения
9
14
Офсайды
4
1
Количество передач
423
285
Сейвы
5
2
Точность передач %
81
66
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
2.15
0.75
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Gavin Ward, England
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
Англия. Чемпионшип
Все
Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
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