Хайкин объяснил, почему ушел из «Бристоля» и вернулся в «Буде-Глимт» спустя два месяца
Хайкин вернется в «Буде-Глимт»: у него 0 матчей за «Бристоль» за 2 месяца
Кубок Англии. «Ман Сити» разгромил «Бристоль» (3:0) благодаря дублю Фодена
Кафанов похвалил Хайкина за выбор «Бристоль Сити» из Чемпионшипа
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
Хайкин объяснил, почему ушел из «Бристоля» и вернулся в «Буде-Глимт» спустя два месяца
Хайкин вернется в «Буде-Глимт»: у него 0 матчей за «Бристоль» за 2 месяца
Кубок Англии. «Ман Сити» разгромил «Бристоль» (3:0) благодаря дублю Фодена
Кафанов похвалил Хайкина за выбор «Бристоль Сити» из Чемпионшипа
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала
Клуб Лиги 1 «Оксфорд» забил в английском сезоне 62 гола. Больше только у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»
Кубок лиги. «Манчестер Сити» прошел в полуфинал, обыграв в гостях «Оксфорд» благодаря дублю Стерлинга
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги