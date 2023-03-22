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Бристоль Сити
Оксфорд
Хайкин объяснил, почему ушел из «Бристоля» и вернулся в «Буде-Глимт» спустя два месяца
22 марта 2023, 13:27
0
Хайкин вернется в «Буде-Глимт»: у него 0 матчей за «Бристоль» за 2 месяца
21 марта 2023, 23:15
0
Кубок Англии. «Ман Сити» разгромил «Бристоль» (3:0) благодаря дублю Фодена
1 марта 2023, 00:50
0
Кафанов похвалил Хайкина за выбор «Бристоль Сити» из Чемпионшипа
9 февраля 2023, 23:56
0
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
30 января 2023, 22:44
0
Хайкин объяснил, почему ушел из «Бристоля» и вернулся в «Буде-Глимт» спустя два месяца
22 марта 2023, 13:27
0
Хайкин вернется в «Буде-Глимт»: у него 0 матчей за «Бристоль» за 2 месяца
21 марта 2023, 23:15
0
Кубок Англии. «Ман Сити» разгромил «Бристоль» (3:0) благодаря дублю Фодена
1 марта 2023, 00:50
0
Кафанов похвалил Хайкина за выбор «Бристоль Сити» из Чемпионшипа
9 февраля 2023, 23:56
0
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
30 января 2023, 22:44
0
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала
10 января 2023, 00:53
0
Клуб Лиги 1 «Оксфорд» забил в английском сезоне 62 гола. Больше только у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»
4 января 2020, 22:15
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити» прошел в полуфинал, обыграв в гостях «Оксфорд» благодаря дублю Стерлинга
19 декабря 2019, 00:37
0
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
30 октября 2019, 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
26 сентября 2019, 00:37
6
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Последние матчи
Все
Бристоль Сити
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Оксфорд
0 : 0
28.09.2024
Бернли
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бристоль Сити
2 : 1
21.09.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Блэкберн
3 : 0
14.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Оксфорд
1 : 0
14.09.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Дерби Каунти
3 : 0
31.08.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бристоль Сити
2 : 1
21.09.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Блэкберн
3 : 0
14.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Дерби Каунти
3 : 0
31.08.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.08.2024
Ковентри
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Бристоль Сити
4 : 3
17.08.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Оксфорд
0 : 0
28.09.2024
Бернли
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бристоль Сити
2 : 1
21.09.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Оксфорд
1 : 0
14.09.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Оксфорд
3 : 1
31.08.2024
Престон
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Ковентри
1 : 0
27.08.2024
Оксфорд

Бристоль Сити - Оксфорд: обзор матча 21 сентября 2024

Бристоль Сити
21.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
2 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Оксфорд
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
24
Хэйдон Робертс
ЦЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
14
Зак Винер
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
6
Макс Берд
ОП
12
Джейсон Найт
(К) ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
11
Анис Мехмети
АП
10
Скотт Твайн
АП
30
Синклейр Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Оксфорд
1
Джейми Камминг
ВР
22
Грег Ли
ЛЗ
5
Elliott Moore
(К) ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
19
Тайлер Гудрем
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
6
Josh McEachran
ЦП
15
Idris El Mizouni
ЦП
23
Сирики Дембеле
ЛВ
20
Рубен Родригеш
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Бристоль Сити
23
Стефан Баич
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
4
Кол Нейсмит
ЦЗ
7
Yu Hirakawa
ЦП
29
Marcus McGuane
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
27
Гарри Корник
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
9
Fally Mayulu
ЦФ
Оксфорд
21
Мэтт Ингрэм
ВР
16
Бен Нельсон
ЦЗ
2
Сэм Лонг
ПЗ
29
Кайл Эдвардс
ЛП
4
Уилл Волкс
ЦП
14
Лоуи Сибли
АП
17
Оуэн Дейл
ПВ
11
Малколм Эбиовей
ПВ
44
Дейн Скарлетт
ЦФ
4-1-2-2-1
1
О'Лири
24
Робертс
15
Макнелли
14
Винер
19
Таннер
6
Берд
12
Найт
8
Уилльямс
10
Твайн
11
Мехмети
30
Армстронг
4-4-1-1
1
Камминг
30
Киосо
5
3
Браун
22
Ли
9
Харрис
6
15
19
Гудрем
23
Дембеле
20
Родригеш
Остались в запасе
Бристоль Сити
Оксфорд
23
Стефан Баич
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
4
Кол Нейсмит
ЦЗ
7
Yu Hirakawa
ЦП
29
Marcus McGuane
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
27
Гарри Корник
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
9
Fally Mayulu
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
21
Мэтт Ингрэм
ВР
16
Бен Нельсон
ЦЗ
2
Сэм Лонг
ПЗ
29
Кайл Эдвардс
ЛП
4
Уилл Волкс
ЦП
14
Лоуи Сибли
АП
17
Оуэн Дейл
ПВ
11
Малколм Эбиовей
ПВ
44
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
4
Кол Нейсмит
ЦЗ
7
Yu Hirakawa
ЦП
29
Marcus McGuane
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
27
Гарри Корник
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
9
Fally Mayulu
ЦФ
Остались в запасе
21
Мэтт Ингрэм
ВР
16
Бен Нельсон
ЦЗ
2
Сэм Лонг
ПЗ
29
Кайл Эдвардс
ЛП
4
Уилл Волкс
ЦП
14
Лоуи Сибли
АП
17
Оуэн Дейл
ПВ
11
Малколм Эбиовей
ПВ
44
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Бристоль Сити - Оксфорд
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
56
44
Угловые удары
5
1
Нарушения
16
14
Офсайды
1
3
Количество передач
456
371
Сейвы
1
4
Точность передач %
83
74
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
2.1
1.38
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Will Finnie, England
Стадион:
Ashton Gate, Bristol
Англия. Чемпионшип
Все
Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
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