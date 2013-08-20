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Сандерленд
Мидлсбро
Изидор официально перешел из «Зенита» в стан 6-кратного чемпиона Англии
23 августа, 13:17
5
Семак объяснил трансфер Изидора в клуб из Чемпионшипа
22 августа, 13:30
6
Нападающий «Зенита» прилетел в Англию
21 августа, 19:50
5
Изидор перейдет в стан 6-кратного чемпиона Англии
20 августа, 18:36
13
Брат Беллингема заинтересовал два клуба АПЛ
30 мая, 22:34
0
Изидор официально перешел из «Зенита» в стан 6-кратного чемпиона Англии
23 августа, 13:17
5
Семак объяснил трансфер Изидора в клуб из Чемпионшипа
22 августа, 13:30
6
Нападающий «Зенита» прилетел в Англию
21 августа, 19:50
5
Изидор перейдет в стан 6-кратного чемпиона Англии
20 августа, 18:36
13
Брат Беллингема заинтересовал два клуба АПЛ
30 мая, 22:34
0
Кубок лиги. «Челси» разгромил «Мидлсбро» Кэррика (6:1) и вышел в финал
24 января, 00:52
0
«Челси» – «Мидлсбро»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2024
23 января, 11:40
0
«Челси» – «Мидлсбро»: прогноз на матч Кубка английской лиги, 23 января
23 января, 11:19
0
Кубок лиги. «Челси» в первом полуфинале проиграл «Мидлсбро» (0:1)
10 января, 00:56
0
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Сандерленд
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Сандерленд
1 : 0
21.09.2024
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Плимут Аргайл
3 : 2
14.09.2024
Сандерленд
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Сандерленд
1 : 0
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Мидлсбро
2 : 0
28.09.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Сандерленд
1 : 0
21.09.2024
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Мидлсбро
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Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Мидлсбро
0 : 5
27.08.2024
Сток Сити

Сандерленд - Мидлсбро: обзор матча 21 сентября 2024

Сандерленд
21.09.2024, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 6 тур
1 : 0
Матч завершен
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Мидлсбро
24' C. Rigg
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Сандерленд - Мидлсбро
Матч завершен
Замена
Даниэл Баллард ️️️️➡️️ Chris Rigg
90' +3
87'
Желтая карточка
Бен Доук
Замена
Вильсон Изидор ️️️️➡️️ Патрик Робертс
81'
74'
Замена
Делано Бургзорг ️️️️➡️️ Эммануэль Латте-Лат
Желтая карточка
Chris Rigg
70'
62'
Замена
Мика Хэмилтон ️️️️➡️️ Финн Азаз
62'
Замена
Бен Доук ️️️️➡️️ Исайя Джонс
Желтая карточка
Патрик Робертс
45' +1
ГОЛ! 1:0! Chris Rigg
24'
20'
Желтая карточка
Эммануэль Латте-Лат
Желтая карточка
Трай Хьюм
9'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Энтони Паттерсон
ВР
26
Крис Мефам
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
13
Люк О'Найен
ЦП
4
Дэн Нил
(К) ЦП
11
Chris Rigg
ЦП
3
Деннис Киркин
ЦП
10
Патрик Робертс
ЦП
7
Джоби Беллингем
АП
14
Ромейн Мандл
ПВ
12
Eliezer Mayenda
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Мидлсбро
1
Сени Дьенг
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
(К) ПЗ
7
Хэйден Хакни
ЦП
18
Эйдан Моррис
ЦП
20
Финн Азаз
АП
11
Исайя Джонс
ПВ
9
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
22
Томми Конвей
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Сандерленд
21
Саймон Мур
ВР
33
Лео Ельде
ЛЗ
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
30
Милан Алексич
ЦП
50
Harrison Jones
ЦП
15
Назарий Русин
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
47
Trey Samuel Ogunsuyi
ЦФ
40
Tom Watson
ЦФ
Мидлсбро
41
Harley Hunt
ЦЗ
15
Анферни Дейкстел
ПЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
17
Мика Хэмилтон
АП
49
Лау МакКейб
АП
10
Делано Бургзорг
ЛВ
50
Бен Доук
ПВ
31
Solomon Brynn
ЦФ
2-5-2-1
1
Паттерсон
26
Мефам
32
Хьюм
4
Нил
11
3
Киркин
10
Робертс
13
О'Найен
7
Беллингем
14
Мандл
12
4-2-2-2
1
Дьенг
12
Эйлинг
5
Кларк
25
Эдмундсон
30
Боржес
7
Хакни
18
Моррис
11
Джонс
20
Азаз
22
Конвей
9
Латте-Лат
11
5
Баллард
5
Баллард
11
10
Робертс
18
Изидор
18
Изидор
10
Робертс
20
Азаз
17
Хэмилтон
17
Хэмилтон
20
Азаз
9
Латте-Лат
10
Бургзорг
10
Бургзорг
9
Латте-Лат
11
Джонс
50
Доук
50
Доук
11
Джонс
Остались в запасе
Сандерленд
Мидлсбро
21
Саймон Мур
ВР
33
Лео Ельде
ЛЗ
30
Милан Алексич
ЦП
50
Harrison Jones
ЦП
15
Назарий Русин
ЦФ
47
Trey Samuel Ogunsuyi
ЦФ
40
Tom Watson
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
41
Harley Hunt
ЦЗ
15
Анферни Дейкстел
ПЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
49
Лау МакКейб
АП
31
Solomon Brynn
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
33
Лео Ельде
ЛЗ
30
Милан Алексич
ЦП
50
Harrison Jones
ЦП
15
Назарий Русин
ЦФ
47
Trey Samuel Ogunsuyi
ЦФ
40
Tom Watson
ЦФ
Остались в запасе
41
Harley Hunt
ЦЗ
15
Анферни Дейкстел
ПЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
49
Лау МакКейб
АП
31
Solomon Brynn
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Главный тренер
Майкл Кэррик
Статистика матча Сандерленд - Мидлсбро
3
2
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
37
63
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
8
15
Офсайды
0
2
Количество передач
342
586
Сейвы
1
1
Точность передач %
83
87
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.18
1.25
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер (Уилтшир)
Стадион:
Stadium of Light, Sunderland
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Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
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- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
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- : -
01.10.2024
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