Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Куинз Парк Рейнджерс
Миллуолл
Ушел из жизни вратарь Черногории Шаркич
15 июня, 11:22
1
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
7 апреля, 15:15
1
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
24 февраля, 12:31
1
Серия А. «Милан» победил «Торино» (1:0), Миранчук провел весь матч
11 февраля 2023, 00:42
2
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
8 сентября 2022, 23:40
5
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
7 апреля, 15:15
1
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
24 февраля, 12:31
1
«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения
18 апреля 2022, 19:35
2
Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»
15 марта 2022, 16:29
4
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
9 января 2021, 23:01
0
Ушел из жизни вратарь Черногории Шаркич
15 июня, 11:22
1
Серия А. «Милан» победил «Торино» (1:0), Миранчук провел весь матч
11 февраля 2023, 00:42
2
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
8 сентября 2022, 23:40
5
Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»
15 марта 2022, 16:29
4
Фанаты «Миллуолла» попали бутылкой в голову Олисе из «Кристал Пэлас»
9 января 2022, 13:38
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Куинз Парк Рейнджерс
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Миллуолл
3 : 1
28.09.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Блэкберн
2 : 0
28.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
21.09.2024
Миллуолл
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
17.09.2024
Кристал Пэлас
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
14.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Блэкберн
2 : 0
28.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
21.09.2024
Миллуолл
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
17.09.2024
Кристал Пэлас
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
14.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Лутон Таун
1 : 2
30.08.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Миллуолл
3 : 1
28.09.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
21.09.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Миллуолл
0 : 1
14.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Миллуолл
3 : 0
31.08.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Миллуолл
0 : 1
27.08.2024
Лейтон Ориент

Куинз Парк Рейнджерс - Миллуолл: обзор матча 21 сентября 2024

Куинз Парк Рейнджерс
21.09.2024, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 6 тур
1 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Миллуолл
40' М. Фрай
34' Д. Уотмор
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Миллуолл
Матч завершен
86'
Желтая карточка
Джордж Сэйвилл
Желтая карточка
Джонатан Варан
84'
76'
Замена
Михайло Иванович ️️️️➡️️ Данкан Уотмор
75'
Замена
Феми Азиз ️️️️➡️️ Macaulay Langstaff
Замена
Джонатан Варан ️️️️➡️️ Лукас Андерсен
69'
Замена
A. Lloyd ️️️️➡️️ Николас Мадсен
69'
Желтая карточка
Кеннет Пал
60'
Замена
Пол Смит ️️️️➡️️ Коки Сайто
60'
ГОЛ! 1:1! Михаэль Фрай
Пас отдал Карамоко Дембеле
40'
34'
ГОЛ! 0:1! Данкан Уотмор
Пас отдал Macaulay Langstaff
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
1
Пауль Нарди
ВР
22
Кеннет Пал
ЛЗ
5
Стив Кук
(К) ЦЗ
3
Джимми Данн
ЦЗ
8
Сэм Филд
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
12
Михаэль Фрай
ЦФ
14
Коки Сайто
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Миллуолл
1
Лукас Йенсен
ВР
15
Джо Брайан
ЛЗ
6
Джафет Танганга
ЦЗ
5
Джейк Купер
(К) ЦЗ
39
Джордж Хонимэн
ЦП
24
Каспер Де Норре
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
23
Джордж Сэйвилл
ЦП
25
Ромен Эсс
АП
19
Данкан Уотмор
ЦФ
17
Macaulay Langstaff
ЦФ
Главный тренер
Гэри Роуэтт
Куинз Парк Рейнджерс
13
Джо Уолш
ВР
21
Kieran Morgan
ЦЗ
20
Харрисон Эшби
ПЗ
23
Hevertton Santos
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
11
Пол Смит
ПВ
18
Жан Целар
ЦФ
28
A. Lloyd
ЦФ
Миллуолл
13
Лайам Робертс
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
2
Дэнни МакНамара
ПЗ
14
Райан Уинтл
ОП
16
Daniel Kelly
ЦП
22
Айдомо Эмаху
ЛВ
11
Феми Азиз
ПВ
26
Михайло Иванович
ЦФ
3-3-1-3
1
Нарди
22
Пал
3
Данн
5
Кук
8
Филд
24
Мадсен
6
Кларк-Салтер
7
Дембеле
25
Андерсен
14
Сайто
12
Фрай
3-4-1-2
1
Йенсен
6
Танганга
5
Купер
15
Брайан
24
Де Норре
18
Леонард
23
Сэйвилл
39
Хонимэн
25
Эсс
17
19
Уотмор
25
Андерсен
40
Варан
40
Варан
25
Андерсен
14
Сайто
11
Смит
11
Смит
14
Сайто
24
Мадсен
28
28
24
Мадсен
17
11
Азиз
11
Азиз
17
19
Уотмор
26
Иванович
26
Иванович
19
Уотмор
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Миллуолл
13
Джо Уолш
ВР
21
Kieran Morgan
ЦЗ
20
Харрисон Эшби
ПЗ
23
Hevertton Santos
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
18
Жан Целар
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
13
Лайам Робертс
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
2
Дэнни МакНамара
ПЗ
14
Райан Уинтл
ОП
16
Daniel Kelly
ЦП
22
Айдомо Эмаху
ЛВ
Главный тренер
Гэри Роуэтт
Остались в запасе
13
Джо Уолш
ВР
21
Kieran Morgan
ЦЗ
20
Харрисон Эшби
ПЗ
23
Hevertton Santos
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
18
Жан Целар
ЦФ
Остались в запасе
13
Лайам Робертс
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
2
Дэнни МакНамара
ПЗ
14
Райан Уинтл
ОП
16
Daniel Kelly
ЦП
22
Айдомо Эмаху
ЛВ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Главный тренер
Гэри Роуэтт
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Миллуолл
2
1
Всего ударов по воротам
7
16
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
60
40
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
10
Нарушения
9
12
Офсайды
1
2
Количество передач
434
273
Сейвы
4
0
Точность передач %
82
74
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.66
1.91
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
John Busby, England
Стадион:
Loftus Road Stadium, London
Англия. Чемпионшип
Все
Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+