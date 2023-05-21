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Шеффилд Уэнсдэй
Куинз Парк Рейнджерс
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
26 сентября, 00:36
0
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
7 апреля, 15:15
1
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
24 февраля, 12:31
1
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
21 мая 2023, 14:28
1
Безумие в английской Лиге 1: команда вышла в финал после поражения 0:4. Один из фанатов порвал билет и пропустил нереальную ответку
19 мая 2023, 18:36
5
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
26 сентября, 00:36
0
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
21 мая 2023, 14:28
1
Безумие в английской Лиге 1: команда вышла в финал после поражения 0:4. Один из фанатов порвал билет и пропустил нереальную ответку
19 мая 2023, 18:36
5
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
30 января 2023, 22:44
0
Кубок Англии. 3-я команда АПЛ «Ньюкасл» проиграла клубу 3-го дивизиона (1:2)
8 января 2023, 00:35
1
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
7 апреля, 15:15
1
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
24 февраля, 12:31
1
«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения
18 апреля 2022, 19:35
2
Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»
15 марта 2022, 16:29
4
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
9 января 2021, 23:01
0
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Шеффилд Уэнсдэй
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Блэкберн
2 : 0
28.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 2
28.09.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Лутон Таун
2 : 1
21.09.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
21.09.2024
Миллуолл
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Блэкпул
0 : 1
17.09.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 2
28.09.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Лутон Таун
2 : 1
21.09.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Блэкпул
0 : 1
17.09.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
14.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Миллуолл
3 : 0
31.08.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Блэкберн
2 : 0
28.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
21.09.2024
Миллуолл
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
17.09.2024
Кристал Пэлас
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
14.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Лутон Таун
1 : 2
30.08.2024
Куинз Парк Рейнджерс

Шеффилд Уэнсдэй - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 14 сентября 2024

Шеффилд Уэнсдэй
14.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
1 : 1
Матч завершен
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Куинз Парк Рейнджерс
90+3' Б. Беннэн
90+6' A. Lloyd
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Куинз Парк Рейнджерс
Матч завершен
90' +6
ГОЛ! 1:1! A. Lloyd
ГОЛ! 1:0! Бэрри Беннэн
Пас отдал Майкл Смит
90' +3
90' +1
Замена
A. Lloyd ️️️️➡️️ Карамоко Дембеле
Замена
Макс Лоу ️️️️➡️️ Marvin Johnson
89'
84'
Замена
Джонатан Варан ️️️️➡️️ Николас Мадсен
Замена
Поль Валентин ️️️️➡️️ Ян Валери
74'
Замена
Майкл Смит ️️️️➡️️ Ике Угбо
74'
Замена
ДиШон Бернард ️️️️➡️️ Акин Фамево
73'
72'
Замена
Жан Целар ️️️️➡️️ Михаэль Фрай
72'
Замена
Коки Сайто ️️️️➡️️ Лукас Андерсен
70'
Желтая карточка
Карамоко Дембеле
Замена
Антони Мусаба ️️️️➡️️ Olaf Kobacki
64'
46'
Замена
Пол Смит ️️️️➡️️ Сэм Филд
25'
Желтая карточка
Джимми Данн
22'
Желтая карточка
Сэм Филд
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
1
James Beadle
ВР
23
Акин Фамево
ЦЗ
27
Ян Валери
ПЗ
44
Ши Чарльз
ОП
18
Marvin Johnson
ЦП
10
Бэрри Беннэн
(К) ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
11
Джош Виндасс
АП
12
Ике Угбо
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
19
Olaf Kobacki
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Куинз Парк Рейнджерс
1
Пауль Нарди
ВР
22
Кеннет Пал
ЛЗ
5
Стив Кук
(К) ЦЗ
3
Джимми Данн
ЦЗ
8
Сэм Филд
ЦП
23
Hevertton Santos
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
12
Михаэль Фрай
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Шеффилд Уэнсдэй
47
Pierce Charles
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
14
Поль Валентин
ПЗ
8
Сванте Ингелссон
АП
45
Антони Мусаба
ПВ
41
Djeidi Gassama
ЦФ
24
Майкл Смит
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Джо Уолш
ВР
21
Kieran Morgan
ЦЗ
20
Харрисон Эшби
ПЗ
40
Джонатан Варан
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
11
Пол Смит
ПВ
18
Жан Целар
ЦФ
14
Коки Сайто
ЦФ
28
A. Lloyd
ЦФ
2-1-3-1-3
1
23
Фамево
27
Валери
44
Чарльз
18
10
Беннэн
2
Палмер
11
Виндасс
19
20
12
Угбо
3-4-1-2
1
Нарди
5
Кук
3
Данн
22
Пал
23
4
Коулбэк
24
Мадсен
8
Филд
7
Дембеле
25
Андерсен
12
Фрай
18
3
Лоу
3
Лоу
18
23
Фамево
5
Бернард
5
Бернард
23
Фамево
27
Валери
14
Валентин
14
Валентин
27
Валери
19
45
Мусаба
45
Мусаба
19
12
Угбо
24
Смит
24
Смит
12
Угбо
24
Мадсен
40
Варан
40
Варан
24
Мадсен
8
Филд
11
Смит
11
Смит
8
Филд
12
Фрай
18
Целар
18
Целар
12
Фрай
25
Андерсен
14
Сайто
14
Сайто
25
Андерсен
7
Дембеле
28
28
7
Дембеле
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Куинз Парк Рейнджерс
47
Pierce Charles
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
8
Сванте Ингелссон
АП
41
Djeidi Gassama
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
13
Джо Уолш
ВР
21
Kieran Morgan
ЦЗ
20
Харрисон Эшби
ПЗ
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Остались в запасе
47
Pierce Charles
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
8
Сванте Ингелссон
АП
41
Djeidi Gassama
ЦФ
Остались в запасе
13
Джо Уолш
ВР
21
Kieran Morgan
ЦЗ
20
Харрисон Эшби
ПЗ
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
Главный тренер
Данни Рель
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Куинз Парк Рейнджерс
3
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
53
47
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
11
4
Нарушения
6
7
Офсайды
2
2
Количество передач
424
411
Сейвы
2
1
Точность передач %
79
76
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.72
0.51
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Oliver Langford, England
Стадион:
Hillsborough Stadium, Sheffield
Англия. Чемпионшип
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Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
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