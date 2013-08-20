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Плимут Аргайл
Сандерленд
Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд
7 сентября, 18:13
1
Изидор официально перешел из «Зенита» в стан 6-кратного чемпиона Англии
23 августа, 13:17
5
Семак объяснил трансфер Изидора в клуб из Чемпионшипа
22 августа, 13:30
6
Нападающий «Зенита» прилетел в Англию
21 августа, 19:50
5
Изидор перейдет в стан 6-кратного чемпиона Англии
20 августа, 18:36
13
Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд
7 сентября, 18:13
1
Руни вновь получил работу в Чемпионшипе
25 мая, 15:39
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
14 января, 14:55
1
Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти
5 февраля 2022, 18:03
3
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
23 января 2021, 22:31
1
Изидор официально перешел из «Зенита» в стан 6-кратного чемпиона Англии
23 августа, 13:17
5
Семак объяснил трансфер Изидора в клуб из Чемпионшипа
22 августа, 13:30
6
Нападающий «Зенита» прилетел в Англию
21 августа, 19:50
5
Изидор перейдет в стан 6-кратного чемпиона Англии
20 августа, 18:36
13
Брат Беллингема заинтересовал два клуба АПЛ
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Уотфорд
2 : 1
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Плимут Аргайл
3 : 1
27.09.2024
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1 : 0
21.09.2024
Плимут Аргайл
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Сандерленд
1 : 0
21.09.2024
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3 : 2
14.09.2024
Сандерленд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Плимут Аргайл
3 : 1
27.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вест Бромвич
1 : 0
21.09.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Плимут Аргайл
3 : 2
14.09.2024
Сандерленд
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Плимут Аргайл
0 : 1
31.08.2024
Сток Сити
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Уотфорд
2 : 0
27.08.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Уотфорд
2 : 1
28.09.2024
Сандерленд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Сандерленд
1 : 0
21.09.2024
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Плимут Аргайл
3 : 2
14.09.2024
Сандерленд
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Портсмут
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31.08.2024
Сандерленд
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Сандерленд
1 : 0
24.08.2024
Бернли

Плимут Аргайл - Сандерленд: обзор матча 14 сентября 2024

Плимут Аргайл
14.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
3 : 2
Матч завершен
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Сандерленд
54' Д. Баллард (АГ)
73' Р. Харди (П)
90+3' Д. Эдвардс
24' П. Робертс (П)
86' Р. Мандл
Матч
Протокол
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Таблица
Комментарии
Протокол Плимут Аргайл - Сандерленд
Матч завершен
ГОЛ! 3:2! Джо Эдвардс
90' +3
86'
ГОЛ! 2:2! Ромейн Мандл
Замена
Jordan Houghton ️️️️➡️️ Дарко Гьяби
83'
Замена
Адам Форшоу ️️️️➡️️ Адам Рэнделл
83'
Желтая карточка
Джо Эдвардс
82'
81'
Желтая карточка
Патрик Робертс
Замена
Brendon Galloway ️️️️➡️️ Ибрахим Сиссоко
79'
79'
Замена
Вильсон Изидор ️️️️➡️️ Eliezer Mayenda
ГОЛ с пенальти! 2:1! Райан Харди
73'
70'
Замена
Алан Брауне ️️️️➡️️ Chris Rigg
Замена
Рами Аль-Хадж ️️️️➡️️ Каллум Райт
65'
Замена
Райан Харди ️️️️➡️️ Майкл Обафеми
65'
59'
Желтая карточка
Трай Хьюм
Желтая карточка
Kornél Szűcs
57'
56'
Желтая карточка
Ромейн Мандл
ГОЛ в свои ворота! 1:1! Даниэл Баллард
54'
48'
Желтая карточка
Джоби Беллингем
Желтая карточка
Морган Уиттакер
46'
Желтая карточка
Дарко Гьяби
28'
24'
ГОЛ с пенальти! 0:1! Патрик Робертс
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Плимут Аргайл
31
Дэниэл Гримшоу
ВР
6
Kornél Szűcs
ЦЗ
2
Бали Мамба
ПЗ
20
Адам Рэнделл
ОП
11
Каллум Райт
ЦП
18
Дарко Гьяби
ЦП
8
Джо Эдвардс
(К) ПП
7
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
10
Морган Уиттакер
ПВ
17
Lewis Gibson
ЦФ
14
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Сандерленд
1
Энтони Паттерсон
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
13
Люк О'Найен
ЦП
11
Chris Rigg
ЦП
4
Дэн Нил
(К) ЦП
3
Деннис Киркин
ЦП
10
Патрик Робертс
ЦП
7
Джоби Беллингем
АП
14
Ромейн Мандл
ПВ
12
Eliezer Mayenda
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Плимут Аргайл
25
Марко Мароши
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
44
Виктор Пальссон
ЦП
4
Jordan Houghton
ЦП
27
Адам Форшоу
ЦП
28
Рами Аль-Хадж
АП
15
Мустафа Бунду
ПВ
22
Brendon Galloway
ЦФ
9
Райан Харди
ЦФ
Сандерленд
21
Саймон Мур
ВР
33
Лео Ельде
ЛЗ
26
Крис Мефам
ЦЗ
30
Милан Алексич
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
47
Trey Samuel Ogunsuyi
ЦФ
40
Tom Watson
ЦФ
15
Назарий Русин
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
2-1-3-2-2
31
Гримшоу
6
2
Мамба
20
Рэнделл
11
Райт
18
Гьяби
8
Эдвардс
7
Сиссоко
10
Уиттакер
14
Обафеми
17
2-5-2-1
1
Паттерсон
32
Хьюм
5
Баллард
13
О'Найен
4
Нил
3
Киркин
10
Робертс
11
14
Мандл
7
Беллингем
12
18
Гьяби
4
4
18
Гьяби
20
Рэнделл
27
Форшоу
27
Форшоу
20
Рэнделл
11
Райт
28
Аль-Хадж
28
Аль-Хадж
11
Райт
7
Сиссоко
22
22
7
Сиссоко
14
Обафеми
9
Харди
9
Харди
14
Обафеми
11
8
Брауне
8
Брауне
11
12
18
Изидор
18
Изидор
12
Остались в запасе
Плимут Аргайл
Сандерленд
25
Марко Мароши
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
44
Виктор Пальссон
ЦП
15
Мустафа Бунду
ПВ
Главный тренер
Уэйн Руни
21
Саймон Мур
ВР
33
Лео Ельде
ЛЗ
26
Крис Мефам
ЦЗ
30
Милан Алексич
ЦП
47
Trey Samuel Ogunsuyi
ЦФ
40
Tom Watson
ЦФ
15
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Остались в запасе
25
Марко Мароши
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
44
Виктор Пальссон
ЦП
15
Мустафа Бунду
ПВ
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
33
Лео Ельде
ЛЗ
26
Крис Мефам
ЦЗ
30
Милан Алексич
ЦП
47
Trey Samuel Ogunsuyi
ЦФ
40
Tom Watson
ЦФ
15
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Режи Ле Бри
Статистика матча Плимут Аргайл - Сандерленд
4
4
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
49
51
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
3
5
Нарушения
14
12
Офсайды
0
2
Количество передач
393
405
Сейвы
5
4
Точность передач %
80
79
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
8
8
xG (ожидаемые голы)
1.7
1.8
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Джон Брукс (Лестершир)
Стадион:
Home Park, Plymouth
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Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
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Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
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- : -
01.10.2024
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