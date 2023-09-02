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Мидлсбро
Престон
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
26 сентября, 00:36
0
Кубок лиги. «Челси» разгромил «Мидлсбро» Кэррика (6:1) и вышел в финал
24 января, 00:52
0
«Челси» – «Мидлсбро»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2024
23 января, 11:40
0
«Челси» – «Мидлсбро»: прогноз на матч Кубка английской лиги, 23 января
23 января, 11:19
0
Кубок лиги. «Челси» в первом полуфинале проиграл «Мидлсбро» (0:1)
10 января, 00:56
0
Кубок лиги. «Челси» разгромил «Мидлсбро» Кэррика (6:1) и вышел в финал
24 января, 00:52
0
«Челси» – «Мидлсбро»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2024
23 января, 11:40
0
«Челси» – «Мидлсбро»: прогноз на матч Кубка английской лиги, 23 января
23 января, 11:19
0
Кубок лиги. «Челси» в первом полуфинале проиграл «Мидлсбро» (0:1)
10 января, 00:56
0
«Мидлсбро» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 января 2024
9 января, 11:50
0
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
26 сентября, 00:36
0
Кубок Англии. «Челси» разгромил дома «Престон» (4:0)
6 января, 22:29
0
Агент: «ЦСКА не хватило денег на Осмайича»
2 сентября 2023, 13:41
5
Данжума забил в дебютном матче за «Тоттенхэм»
29 января 2023, 02:26
0
Кейн отреагировал на проход «Тоттенхэма» в следующий раунд Кубка Англии
28 января 2023, 23:52
0
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Последние матчи
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Мидлсбро
Престон
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Миллуолл
3 : 1
28.09.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Мидлсбро
2 : 0
28.09.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Престон
0 : 0
22.09.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Сандерленд
1 : 0
21.09.2024
Мидлсбро
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Престон
1 : 1
17.09.2024
Фулхэм
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Мидлсбро
2 : 0
28.09.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Сандерленд
1 : 0
21.09.2024
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Мидлсбро
1 : 1
14.09.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Кардифф
0 : 2
31.08.2024
Мидлсбро
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Мидлсбро
0 : 5
27.08.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Миллуолл
3 : 1
28.09.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Престон
0 : 0
22.09.2024
Блэкберн
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Престон
1 : 1
17.09.2024
Фулхэм
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Мидлсбро
1 : 1
14.09.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Оксфорд
3 : 1
31.08.2024
Престон

Мидлсбро - Престон: обзор матча 14 сентября 2024

Мидлсбро
14.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
1 : 1
Матч завершен
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Престон
16' Т. Конвей
43' М. Фрекьяер-Йенсен
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Мидлсбро - Престон
Матч завершен
86'
Желтая карточка
Робби Брэди
Замена
Делано Бургзорг ️️️️➡️️ Эммануэль Латте-Лат
78'
Замена
Мика Хэмилтон ️️️️➡️️ Финн Азаз
78'
Замена
Эйдан Моррис ️️️️➡️️ Даниэль Барласер
78'
76'
Замена
Робби Брэди ️️️️➡️️ Эмиль Риис
76'
Замена
Милутин Осмайич ️️️️➡️️ Джек Уотмоу
74'
Желтая карточка
Фредди Вудман
Замена
Бен Доук ️️️️➡️️ Исайя Джонс
68'
68'
Замена
Дуэйн Холмс ️️️️➡️️ Алистер Маккэнн
68'
Замена
Райан Ледсон ️️️️➡️️ Мадс Фрекьяер-Йенсен
60'
Желтая карточка
Эндрю Хьюз
46'
Замена
Джош Боулер ️️️️➡️️ J. Okkels
43'
ГОЛ! 1:1! Мадс Фрекьяер-Йенсен
Пас отдал Брэд Поттс
36'
Желтая карточка
Джордан Стори
33'
Желтая карточка
Джек Уотмоу
ГОЛ! 1:0! Томми Конвей
Пас отдал Люк Эйлинг
16'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Сени Дьенг
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
(К) ПЗ
7
Хэйден Хакни
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
20
Финн Азаз
АП
11
Исайя Джонс
ПВ
9
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
22
Томми Конвей
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Престон
1
Фредди Вудман
ВР
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
5
Джек Уотмоу
ЦЗ
4
Бен Уайтмэн
(К) ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
10
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
23
J. Okkels
ЦФ
9
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Мидлсбро
41
Harley Hunt
ЦЗ
15
Анферни Дейкстел
ПЗ
8
Райли МакГри
ЦП
18
Эйдан Моррис
ЦП
17
Мика Хэмилтон
АП
10
Делано Бургзорг
ЛВ
14
Алекс Гилберт
ЛВ
50
Бен Доук
ПВ
31
Solomon Brynn
ЦФ
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
26
Патрик Бауэр
ЦЗ
29
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
25
Дуэйн Холмс
ЦП
18
Райан Ледсон
ЦП
28
Милутин Осмайич
АП
40
Джош Боулер
ПВ
4-2-2-2
1
Дьенг
30
Боржес
25
Эдмундсон
5
Кларк
12
Эйлинг
7
Хакни
4
Барласер
20
Азаз
11
Джонс
22
Конвей
9
Латте-Лат
3-3-2-2
1
Вудман
16
Хьюз
14
Стори
5
Уотмоу
4
Уайтмэн
8
Маккэнн
44
Поттс
20
Гринвуд
10
Фрекьяер-Йенсен
9
Риис
23
4
Барласер
18
Моррис
18
Моррис
4
Барласер
20
Азаз
17
Хэмилтон
17
Хэмилтон
20
Азаз
9
Латте-Лат
10
Бургзорг
10
Бургзорг
9
Латте-Лат
11
Джонс
50
Доук
50
Доук
11
Джонс
9
Риис
11
Брэди
11
Брэди
9
Риис
8
Маккэнн
25
Холмс
25
Холмс
8
Маккэнн
10
Фрекьяер-Йенсен
18
Ледсон
18
Ледсон
10
Фрекьяер-Йенсен
5
Уотмоу
28
Осмайич
28
Осмайич
5
Уотмоу
23
40
Боулер
40
Боулер
23
Остались в запасе
Мидлсбро
Престон
41
Harley Hunt
ЦЗ
15
Анферни Дейкстел
ПЗ
8
Райли МакГри
ЦП
14
Алекс Гилберт
ЛВ
31
Solomon Brynn
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
13
Дэвид Корнелл
ВР
26
Патрик Бауэр
ЦЗ
29
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
41
Harley Hunt
ЦЗ
15
Анферни Дейкстел
ПЗ
8
Райли МакГри
ЦП
14
Алекс Гилберт
ЛВ
31
Solomon Brynn
ЦФ
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
26
Патрик Бауэр
ЦЗ
29
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Мидлсбро - Престон
5
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
55
45
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
9
2
Нарушения
6
21
Офсайды
2
3
Количество передач
463
393
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.36
0.51
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Tom Nield, England
Стадион:
Riverside, Middlesbrough
Англия. Чемпионшип
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Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
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